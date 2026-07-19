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Slučaj vojnog analitičara Aleksandra Radića, koji se sumnjiči da je plasirao neistine u vezi sa upotrebom "zvučnog topa" na protestu u Beogradu 15. marta 2025, dobio je dramatičan obrt nakon što mu je Viši sud u Beogradu odredio pritvor i naložio raspisivanje poternice. Suočavanje sa zvaničnim institucijama zamenilo je odlazak iz zemlje: tužilaštvo je potvrdilo da je Radić još 24. juna ove godine napustio teritoriju Srbije, praktično uoči ključnih koraka u istrazi.

Radić nije optužen, već se nalazi u statusu osumnjičenog, što znači da su državni organi tek prikupljali dokaze za sklapanje kockica. Logično pitanje koje se sada postavlja u javnosti jeste: ako je Aleksandar Radić bio potpuno uveren u istinitost svojih tvrdnji o upotrebi "zvučnog topa", zašto te tvrdnje danas ne brani pred pravosudnim organima svoje države?

10:52 Snimak koji dokazuje laži oko afere zvučni top Izvor: Kurir

Logično da se izjasni

Specijalista za kontraterorizam i organizovani kriminal prof. dr Miroslav Bjegović kaže u razgovoru za Kurir da bi osumnjičeni trebalo, "a i bilo bi logično", da pred nadležnim institucijama objasni ono što je javno rekao u vezi sa upotrebom "zvučnog topa".

- Prvenstveno da se obrati javnom tužiocu, koji je trebalo da uzme izjavu za sve navode koje je izneo u javnost, a koje su prouzrokovale određenu vrstu širenja straha, panike, i gde se želelo prikazati kako je vlast napala mirne građane nedozvoljenim sredstvima. Mislim da ceo slučaj mora dobiti epilog i svi oni koji su davali takve izjave, a Radić nije jedini, moraju postupiti u svojstvu kao što postupa svaki građanin: na poziv nadležnih institucija da da svoje saopštenje i pokaže otkud njemu ta saznanja, da li je u pitanju samo njegovo mišljenje ili je možda neko uticao na takvu vrstu izjave - kaže Bjegović.

prof. dr Miroslav Bjegović Specijalista za kontraterorizam i organizovani kriminal Foto: Kurir Televizija

Kako naglašava, ono što je čudno jeste to što je Radić napustio zemlju i postavlja pitanje "gde se sada nalazi, s obzirom na to da je za njim raspisana poternica".

- Postoje možda indicije da je upravo u samom regionu i ceo slučaj mora biti ispitan u tom pravcu - da li je on imao kontakata sa stranim obaveštajnim agencijama ili je ovo sve bilo proizvod njegovog mišljenja. Ponekad, u ovakvim slučajevima, sve bude proizvod nedovoljnog znanja i poznavanja problematike, kao kad je izjavio da su u tzv. Ćacilendu nosili faradej kišobran, koji pruža zaštitu od zvučnih talasa, što je naravno notorna laž. Ono što sam siguran da bi bilo najbolje jeste da se javi nadležnim organima i da iznese svoja saznanja - ističe Bjegović.

Dao opravdanje tužilaštvu

Advokat i predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić objašnjava za Kurir da je za okrivljenog rutinska stvar da se brani u postupku za koji zna da nije kriv.

Foto: Petar Aleksić

- Nema nikakve potrebe za bekstvom u slučaju Aleksandra Radića. Čak i ako postoji opasnost od nekog kratkog zadržavanja u pritvoru, to je nešto što okrivljeni treba da izdrži, ako je već politički aktivan i da s lakoćom dokaže da nema osnovnih sumnji za krivično delo koje mu se stavlja na teret. Ovim bekstvom on je dao opravdanje tužilaštvu da traži od suda određivanje pritvora i sud je, naravno, pritvor odredio, jer on se sada tretira kao osumnjičeni protiv koga se vodi krivični postupak, a koji je u bekstvu. Kakav je kvalitet dokaza tužilaštva, tu ne bih mogao da komentarišem, jer ne znam niti sam imao prilike da se upoznam s dokazima, što je i normalno jer nemam nikakvo svojstvo u tom postupku - kaže Gajić.

Dosije "lažni zvučni top" možete pogledati u tekstu OVDE.