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Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić komentarisala je danas skandalozno gostovanje bivše tužiteljke Jasmine Paunović u emisiji Dejana Lučića, u kojoj je izrekla opasne najave o scenariju nakon narednih izbora, i zajedno s autorom emisije nastavila kampanju dehumanizacije predsednika Aleksandra Vučića.

Brnabićeva je za TV Informer rekla da je u televizijskom gostovanju Jasmina Paunović, koja se, kako navode mediji nalazi na visokoj poziciji na tzv. studentskoj listi, iskazala svaku vrsta mržnje, uključujući ksenofobiju, rasizam, antisemitizam i mizoginiju, kao i da je uveden novi nivo uvreda upotrebom termina "naprednjačke porodice".

Ana Brnabić: Ta žena je bila viđena kao vođa blokaderskog pokreta Foto: Ilija Ilić

Predsednica Skupštine osvrnula se i na kadar iz emisije: gošća sedi dok je iza nje kadar sa promotovnom fotografijom emisije na kojoj je Dejan Lučić sa pištoljem!

- Kako bi izgledao život u Srbiji, čovek koji razgovara sa Jasminom Paunović, iza nje je Dejan Lučić i pištolj u ruci?! Neverovatno! - kazala je Brnabićeva.

Ona je naglasila da su u emisiji izrečene monstruozne pretnje i najavljeno da bi blokaderi odmah posle izbora, ukoliko pobede, zatvorili granice a onda se razračunavali sa političkim protivnicima.

- Ti ljudi bi zatvorili granice i krenuli onda da maltretiraju sve one porodice za koje oni potpuno otvoreno kažu da nisu normalne i zdrave ako imaju nekoga ko glasa za Aleksandra Vučića. Od toga moramo da branimo Srbiju, ali ne da se borimo kao oni, da ne napadamo druge, da ne napadamo porodice, već da čuvamo standard, da pričamo o planu, programu, rezultatima. A oni govore sami o sebi - rekla je Brnabić.

Govoreći o napadima na predsednika Aleksandra Vučića, na njegovu porodicu, njegovo poreklo, a koji su ovog puta došli od strane bivše tužiteljke Jasmine Paunović, rekla je kako "Srbija ovo još nije čula".

- Ta žena je bila viđena kao vođa blokaderskog pokreta, dobila je niz nagrada od raznih organizacija, kao što je CRTA... NIN joj je takođe dodelio nagradu. Ona je prošle godine, od Pravnog fakulteta u Kragujevcu dobila zahvalnicu od studenta za pružanje podrške, za nekakvu "građansku hrabrost". Ovo je neko ko je njihov vođa, ko stvara i postavlja njihove vrednosti - kazala je Ana Brnabić.

Pogledajte godtovanje Jasmine Paunović kod Dejana Lučića:

02:08 Sramne reči bivše tužiteljke Jasmine Paunović o Vučiću Izvor: Kurir