Slušaj vest

Dragan Đilas i Miroslav Aleksić, to jest njihove dve stranke - SSP i NPS, a obe mogu smatrati "proevropskim" - biće na odvojenim listama na izborima.

Ovakav razvoj situacije među po mnogo čemu (na papiru) sličnim strankama potvrđuje nedeljnik "Vreme" u tekstu "Proevropska opozicija deli se u barem dve kolone?".

Vreme.jpg
Nedlejnik "Vreme" o Miroslavu Aleksiću i Draganu Đilasu Foto: Printscreen nedeljnik Vreme

- O razlogu razlaza se ne govori detaljno i javno, ali se može naslutiti da je Aleksić za logiku što šire opozicione kolone jer se, kako kaže, "sada ne glasa za ideologije". A Đilas, kao i oni koji se naziru na istoj listi, tvrde da je potrebna jasno profilisana proevropska opcija - piše "Vreme".  

Ne propustitePolitikaVUKADINOVIĆ RAZBIO ILUZIJE BLOKADERA! Istina koju ne žele da čuju: "Narod kaže: Nikad nećemo imati čoveka kao što je Vučić, od Miloša Obrenovića pa naovamo"
2026-07-24 11_56_52-Media Player.png
PolitikaSLUČAJ OSTAVKI U VRANJU - NAJAVA POTPUNOG KRAHA OPOZICIJE?! Šta se krije iza potresa u Aleksićevom NPS: Rat centrale iz BG i plenumaško-blokaderskog koncepta
IMG-20241122-WA0008.jpg

Stranka slobode i pravde, Srce, Pokret slobodnih građana (PSG) i pokret Solidarnost Gorana Ješića počeli su obilazak Vojvodine i razgovore s građanima, a među strankama u u toj Platformi za evropsku Srbiju nema NPS Miroslava Aleksića.

Na pitanje sa kim onda NPS formira koaliciju, Aleksić je za "Vreme" kao partnere nabrojao Novo lice Srbije, Ekološki ustanak i pokret doktora Dragana Milića.

Narodni pokret Srbije ovih dana potresaju kolektivne ostavke u Vranju i to upravo, kako su otkrili iz tog gradskog odbora * njihove podrške tzv. studentskoj listi. Centrala iZ Beograda ih je kasnije demantovala poručivši da je GO Vranje raspušten.

Oni koji su se nadali ukrupnjavanju opozicije na sledećim izborima tome se ne mogu nadati, i pre će biti da ćemo gledati scenario "usitnjavanja kolona".

Ove dve "proevropske" kolone bi, napominje "Vreme" prema istraživanju Crte bile na ivici cenzusa "sa solidnim šansama da ispod njega ostanu".

Kurir Politika

Ne propustitePolitika"SEDNICA O NEPOVERENJU VLADI JE BESMISLEN POLITIČKI PERFORMANS OPOZICIJE" Jovanov: Omogućićemo im taj performans, da čujemo šta epohalno imaju da kažu
PDJ_0048.jpg
Politika"ZELENOVIĆ IMA LUZERSKI STAV - 'ŠUTIRA' LJUDE S LEĐA" Antonela Riha osudila napade na nove članove REM-a: To nije korektno (VIDEO)
Antonela Riha Nebojša Zelenović
PolitikaOMLADINA SNS ODRŽALA LEKCIJU DRAGANU MILIĆU IZ POLITIČKE ODGOVORNOSTI Javnost traži odgovore na pitanja povodom afere šverca cigareta!
WhatsApp Image 2026-07-21 at 15.45.22 (2).jpeg
Politika"STUDENTSKI POKRET NE MOŽE DA POBEDI, SMEŠNO JE DA IMAJU 70 ODSTO PODRŠKE": Branimir Nestorović: Bodiroga je potpuno neprihvatljiv na listi!
nestorovic.jpg