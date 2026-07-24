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Dragan Đilas i Miroslav Aleksić, to jest njihove dve stranke - SSP i NPS, a obe mogu smatrati "proevropskim" - biće na odvojenim listama na izborima.

Ovakav razvoj situacije među po mnogo čemu (na papiru) sličnim strankama potvrđuje nedeljnik "Vreme" u tekstu "Proevropska opozicija deli se u barem dve kolone?".

Nedlejnik "Vreme" o Miroslavu Aleksiću i Draganu Đilasu Foto: Printscreen nedeljnik Vreme

- O razlogu razlaza se ne govori detaljno i javno, ali se može naslutiti da je Aleksić za logiku što šire opozicione kolone jer se, kako kaže, "sada ne glasa za ideologije". A Đilas, kao i oni koji se naziru na istoj listi, tvrde da je potrebna jasno profilisana proevropska opcija - piše "Vreme".

Stranka slobode i pravde, Srce, Pokret slobodnih građana (PSG) i pokret Solidarnost Gorana Ješića počeli su obilazak Vojvodine i razgovore s građanima, a među strankama u u toj Platformi za evropsku Srbiju nema NPS Miroslava Aleksića.

Na pitanje sa kim onda NPS formira koaliciju, Aleksić je za "Vreme" kao partnere nabrojao Novo lice Srbije, Ekološki ustanak i pokret doktora Dragana Milića.

Narodni pokret Srbije ovih dana potresaju kolektivne ostavke u Vranju i to upravo, kako su otkrili iz tog gradskog odbora * njihove podrške tzv. studentskoj listi. Centrala iZ Beograda ih je kasnije demantovala poručivši da je GO Vranje raspušten.

Oni koji su se nadali ukrupnjavanju opozicije na sledećim izborima tome se ne mogu nadati, i pre će biti da ćemo gledati scenario "usitnjavanja kolona".

Ove dve "proevropske" kolone bi, napominje "Vreme" prema istraživanju Crte bile na ivici cenzusa "sa solidnim šansama da ispod njega ostanu".