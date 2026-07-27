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Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić izjavio je danas da se u prethodnih godinu i po dana pokazalo da blokaderski pokret nije dovoljno dobar da bi promenio vlast, i dodao da pitanje da li će Vlada Srbije opstati ili ne zavisi samo od toga kada će biti vanredni parlamentarni izbori, s obzirom na to da se pokazalo da popularnost vladajuće koalicije nije opala.

Antić je, govoreći o današnjoj vanrednoj sednici Skupštine Srbije na kojoj je jedina tačka dnevnog reda razmatranje Predloga o nepoverenju Vladi Srbije, da je jedino što može da prevaziđe političku krizu u Srbiji sporazum, do kog je teško doći ako je jedna strana na vlasti, a druga strana veruje da ta strana koja je na vlasti treba samo da ode.

- Ako postoji uverenje da će izbori biti sudbonosni, da iz Vlade kažu da su to najvažniji izbori u istoriji Srbije, dok ljudi iz opozicije kažu da samo treba da dođe do izbora pa će vlast pasti, u tim uslovima nema ništa od rešenja. Moguće je da se obe strane iz patriotskih razloga sastanu i da izborni rezultati budu iznad svega - naveo je on.

Antić je rekao da je neobično to što je razgovor i dijalog u Srbiji trenutno neophodan možda i više nego ikada, s obzirom na to da je devedesetih godina država bila u svim mogućim dilemama i problemima, dok danas to nije slučaj imajući u vidu da je Srbija danas na nivou evropskog standarda kada je reč o politici.

On smatra da je mnogo problema u Srbiji indukovano spolja zbog određenih nedoumica u kojima je EU, SAD i zbog sukoba koji traje i koji je blizu naših granica, i Ukrajinski i Bliskoistočni. Neobično je to što nakon završetka blokada kriza i dalje traje, iako država funkcioniše u najboljem redu kako je funkcionisala pre blokada, izjavio je profesor i dodao da je netačno uverenje koje postoji među pojedinima da se vlast nalazi u određenoj krizi.

- Ta ideja o dinstanju, prženju, obuzima umove nekih ljudi koji vode opoziciju i to nije tačno. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da bi vođe opozicije, pa čak i one blokaderske, morale više da razmisle o problemu i izvuku drugačije zaključke zato što polako idemo ka tome da opozicija umesto da bude jedinstvena, ona je razjedinjena, umesto da ponudi novi kvalitet i postane inkluzivnija, ona je postala eksluzivnija i nudi blokadersku listu koja je zatvorena - naveo je Antić.

Istoričar Čedomir Antić Foto: Printscreen K1

Antić je istakao da istraživanja javnog mnjenja pokazuju da blokaderska lista polako dolazi do onog broja koji je imala ujedinjena proevropska opozicija na prethodnim izborima, što je daleko od preuzimanja vlasti.

Na pitanje da li je najrealniji politički scenario da predsednik Srbije Aleksandar Vučič raspiše vanredne parlaentarne izbore ukoliko Vlada Đure Macuta sada ne dobije podršku, a nova Vlada se ne formira u roku od 30 dana, Antić je rekao da je za njega lično neobična sva rasprava oko izbora, s obzirom na to da je posle 16 izbora u lokalnim sredinama vlast svaki put potvrdila svoju popularnost i da je popularnija od ovakve opozicije.

Kada je reč o blokaderskom pokretu, profesor je izjavio da se pokazalo da blokaderski pokret nije dovoljno dobar da bi promenio vlast, i dodao da pitanje da li će Vlada opstati ili ne zavisi samo od pitanja da li će izbori biti u septembru, oktubru, decembru ili januaru.

- Što je vlast jača to manje teži ka tome da sačekamo izbornu godinu, nego da se ranije raspišu izbori. Da su izbori bili pre godinu, ili godinu i po dana to bi bio možda neki uspeh opozicije, a ovako je to sada jedna završnica jednog driblinga koji traje već godinu i po dana, a koji nije bio potreban", poručio je on.

Odgovarajući na pitanje kakve su šanse vladajuće koalicije, a kakve šanse ima tzv. studentska lista ukoliko izbori budu raspisani, Antić je ocenio da studentsku listu na vlast može da dovede samo revolucija, jer sva istraživanja pokazuju da ona na poštenim izborima ne može da dođe na vlast.

- Među ljudima koji podržavaju studentsku listu je zavladalo mišljenje da su studenti izabrana generacija, da će oni rešiti svaki problem. To je jedna od stvari sa kojom nije saglasna opozicija, ali pokušava da dobije bolje mesto a i neki misle da će moći da rukovode blokaderskim pokretom koji predstavljaju ljudi koji nisu studenti, a izlaze ispred studenata - izjavio je Amtić za Tanjug, prenosi Politka i, kada je u pitanju parlamentarna opozicija, ocenio da stvari ne idu dobro za parlamentarnu opozicija zato što jr krenula pogrešnim putem.

Antić je poručio da bi bilo najbolje bilo da se opozicija resetuje jer propustila priliku da zaustavi tzv. studentsku blokadu koja je bila nezakonita, da ne zloupotrebljava kontakte i veze koje imaju među dekanima, da bude inkluzivna a ne eksklutivna, da donese neki konkretan program koji bi možda doveo do pobede.