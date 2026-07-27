Slušaj vest

U toku je deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom se razmatra Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije. Predlog je došao iz redova parlamentarne opozicije: 62 poslanika tražila su raspravu, a na današnju sednicu došlo je njih - 48!

Dakle, ako ste se zabrojali u ovoj opozicionoj matematici: parlamentarna opozicija ponosno je predala zahtev za glasanje o nepoverenju Vladi. Potpisa ima više nego dovoljno za dramatičan uvod, čak 62 poslanika stavila su svoj autogram na ovaj istorijski dokument! Tenzija raste, svetla se pale, kamere zuje...

I onda, spektakularni zaplet: dolazi dan zasedanja, vrata skupštinske sale se otvaraju, a u klupama - koje im plaćaju građani Srbije - njih čak 48!

Jer leto je, kapirate. Ko će usred jula da ustane rano i prevali put do Narodne Skupštine!?

Pa vladajuća većina, koja je omogućila da ovaj predlog bude na dnevnom redu. Da je do opozicionih poslanika sačekali bismo da se svi vrate s letovanja... A onda bi našli novi razlog za nedolazak na radno mesto.

Jer 14 ljutih gusara danas je tamo negde daleko od Trga republike, zaboravili su šta su tražili.

Ali predsednica Skupštine Ana Brnabić nije zaboravna, zna koliko je opozicionara zahtevalo ovu raspravu, pa im je uputila "čestitke" na prikazanoj neverovatnoj odgovornosti.

Pogledajte scenu iz Skupštine:

00:53 Skupština Srbije: Samo 48 poslanika opozicije na sednici Izvor: Skupština Srbije