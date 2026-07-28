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Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je, povodom inicijative za izglasavanje nepoverenja Vladi, u Skupštini Srbije očekivao ozbiljniju argumentaciju opozicije.

Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane”.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je za RTS da je očekivao ozbiljniju argumentaciju opozicije.

"Iskreno rečeno, očekivao sam mnogo ozbiljniji pristup u smislu iznošenja nekih argumenata kada je reč o nepoverenju Vladi. To je potez na koji se političke stranke retko odlučuju, a u dugom izlaganju nisu izneti konkretni podaci koji bi doveli do pada Vlade", naveo je Dačić.

Istakao je da opozicija ima pravo da pokrene takvu inicijativu, ali i da vlast ima pravo da iznese svoje argumente.

Foto: Screenshot RTS

"To je više bio jedan običan politički nastup nego temeljita rasprava o radu Vlade. Mogli su se čuti razni komentari na razne teme koje nikakve veze nemaju sa temom zbog koje je pokrenuta ova inicijativa“, rekao je Dačić.

Podsetio je da je inicijativa formalno pokrenuta zbog pitanja Generalštaba, ali da je, kako kaže, toj temi posvećeno svega nekoliko rečenica.

Osvrnuo se i na polemiku o navodnoj upotrebi zvučnog topa, ističući da su u Skupštini iznošene neistine.

"Uzmete i neko kaže: 'Vi ste koristili zvučni top.' I ja onda pustim kako izgleda zvučni top kada ga Amerika koristi, a oni skoče: 'A što sad vi pričate o zvučnom topu?' Pa što si me pitao o zvučnom topu? Hoćeš da dođem tu i da služim kao vreća za udaranje? Ne, to je Skupština. U tome je čar polemike", poručio je Dačić.

On je naveo da su građani tokom skupštinske rasprave mogli da čuju kako funkcioniše uređaj LRAD, za koji je rekao da je američke proizvodnje i da ga koriste brojne države.

Dačić juče u Skupštini Foto: Printscreen/RTS

Helikopter za gašenje požara kreće ka Španiji

Ministar Ivica Dačić rekao je da je Srbija ponudila pomoć Francuskoj i Španiji u gašenju požara.

"Hteo sam samo da dodam još i ovo, pošto je vreme požara, mi smo ponudili pomoć Francuskoj i Španiji, i Španija je prihvatila helikopter i zemaljsku ekipu i mislim da će danas krenuti ka Španiji “, rekao je Dačić. Naveo je da čeka odgovor Francuske kako bi im pomogli koliko je to moguće.

"Nema jake države bez jake policije i vojske"

Dačić je rekao da da nema jake države bez jake policije i vojske, ali je naglasio da je preduslov za jaku policiju zadovoljan i zaštićen policajac.

"Milion puta sam rekao da nema jake države Srbije bez jake policije i jake vojske, a nema jake policije bez zadovoljnog policajca", poručio je Dačić.

Odgovarajući na pitanje da li su policajci u Srbiji zadovoljni, ocenio je da se pripadnici policije trenutno nalaze pod velikim pritiskom.

"Mislim da su policajci sada na udaru i da upravo zbog toga stepen njihove zaštite treba da bude predmet zajedničkog delovanja, ne samo državnih organa, već i sindikata i svih ostalih", rekao je Dačić.

"Kad podvučemo crtu, policija je čvrst temelj ove države", poručio je Dačić.

Sistem "Pronađi me" ima određene probleme

Govoreći o sistemu "Pronađi me", Dačić je rekao je da je taj mehanizam uveden radi hitnog obaveštavanja javnosti u slučaju nestanka maloletnog lica, ali je priznao da postoje određeni problemi u njegovom funkcionisanju.

Podsetio je da je sistem aktiviran 25. oktobra 2023. godine i da se koristi kada policija proceni da bi objavljivanje informacija moglo da doprinese bržem pronalasku deteta, uz saglasnost roditelja.

"Moram da budem potpuno otvoren – postoje određeni problemi u funkcionisanju ovog sistema. SMS poruke stižu sa zakašnjenjem i ne šalju se uvek najpre građanima koji se nalaze najbliže mestu nestanka. Do kašnjenja dolazi jer se informacije distribuiraju preko mobilnih operatera koji nemaju tehničku mogućnost da u kratkom roku pošalju poruku svim korisnicima, pošto dolazi do zagušenja mreže“, rekao je Dačić.

Naglasio je da rešavanje tih problema nije isključivo u nadležnosti MUP-a, već da se na tome radi u saradnji sa drugim državnim institucijama, pre svega Ministarstvom informisanja i telekomunikacija, Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, kao i drugim nadležnim organima.

Dodao je da se trenutno radi na rešavanju problema i da se razmatra uvođenje sistema za emitovanje koji bi omogućio slanje informacija sa jednog izvora do velikog broja primalaca.

"To je tehnologija koja omogućava slanje informacija sa jednog izvora do velikog broja primalaca, i gde se te poruke ne bi slale pojedinačno, već bi ovaj sistem praktično preplavio mrežu signalom. To znači da bi jedna poruka trenutno mogla da stigne do hiljada ili miliona ljudi u isto vreme", rekao je Dačić.