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Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je danas na svom Instagramu na odluku privremenih institucija u Prištini da od 1. avgusta sve organizovane turističke i pokloničke grupe tokom boravka na KiM moraju da budu pod nadzorom njihovih "turističkih vodiča".

- Sramne, bezdušne i duboko anticivilizacijske mere koje režim u Prištini planira da sprovede od 1. avgusta predstavljaju ništa drugo do otvoreni pokušaj konačnog gušenja srpskog identiteta i zatiranja srpskog imena na Kosovu i Metohiji. Pod plaštom nekakvog „uređenja tržišta“, Aljbin Kurti i njegovi poslušnici kreću u otvoreni obračun sa srpskim svetinjama, sa Srpskom pravoslavnom crkvom i našim vernim narodom. Pokušaj da se srpskim hodočasnicima, koji vekovima dolaze u svoje svetinje nametnu lažni „vodiči“ koji bi ispred Visokih Dečana, Gračanice i Pećke Patrijaršije bestidno lagali i promovisali suludu teoriju o „albanskom nasleđu“ je vrhunac totalitarizma i istorijskog falsifikata- napisao je Vučević.

On je dodao da besramno pokušavaju da otmu ono što su srpski kraljevi i carevi gradili i što su srpski monasi čuvali kroz vekove stradanja.

- Jasno poručujem Prištini i svim njihovim mentorima: možete zabranjivati autobuse, možete postavljati barijere i izmišljati apsurdna pravila ali srpski narod nikada nećete odvojiti od njegovih svetinja i njegove matice! Ako nam zabranite autobuse, dolazićemo kolima, dolazićemo peške, pa da vidimo da li ćete u svaki automobil i uz svakog vernika prilepiti svog političkog komesara da nam objašnjava čije su naše svetinje. Srbi su preživeli i Otomansko ropstvo i brojne druge okupacije, pa će preživeti i ovaj Kurtijev zulum. Srpska napredna stranka će pružiti apsolutnu podršku našoj crkvi i našem narodu na Kosovu i Metohiji. Nećemo dozvoliti da se srpska kulturna i duhovna baština prekrajaju u Prištini, niti ćemo nemo posmatrati ovaj pokušaj stvaranja savremenog geta za Srbe. Beograd će biti uz svoj narod, jače i odlučnije nego ikada pre, a istina o srpskom Kosmetu čuće se na svakom mestu u svetu, ma koliko se Priština trudila da je ućutka - poručio je lider SNS.