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Novi skandal trese Univerzitet u Beogradu! Nakon što je Senat, na elektronskoj sednici održanoj 1. jula ove godine, doneo odluku o dodeli počasnog doktorata grčkom profesoru Aristidisu Cacakisu, taj isti profesor je pre nekoliko dana uhapšen na Kritu pod optužbama za učešće u organizovanom kriminalu i lažiranje toksikoloških nalaza!

Na 22. sednici Senata beogradskog Univerziteta, pod osmom tačkom dnevnog reda usvojena je odluka o dodeli počasnog doktorata grčkom profesoru Aristidisu Mihaelu Cacakisu. Samo tri nedelje kasnije grčki toksikolog lišen je slobode u opsežnoj akciji policije na Kritu, usmerenoj protiv organizovane grupe u javnosti nazvane "Mafija iz Hanije".

Za šta se tereti grčki profesor?

Prema navodima grčkih istražnih organa, novootkrivena grupa sumnjiči se za ozbiljna krivična dela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije: sumnjiči se da je sa saradnicima izradio neistinite toksikološke i forenzičke izveštaje u najmanje osam teških krivičnih predmeta.

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Mafija iz Hanije: Tekst o uhapšenom profesoru i sudskom veštaku Foto: Pritntscreen

"Sudski veštak iz Hanije i šef Laboratorije za toksikologiju i forenzičku hemiju na Univerzitetu na Kritu pojavili su se pred istražiteljima u jednom od najozbiljnijih slučajeva korupcije u poslednjih nekoliko godina. Oni se terete da su uz novčanu naknadu izrađivali lažne medicinske i toksikološke izveštaje koji su mogli da promene tok sudskih postupaka", pišu grčki mediji. 

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* Sudski veštak u Haniji i profesor toksikologije optuženi su za višekratno primanje mita u posebno teškom obliku

* Istraga veruje da su sporni nalazi mogli biti korišćeni za ublažavanje kazni, izmenu ishoda pravnih sporova i ostvarivanje odštete

* Biološki uzorci su se, prema spisosima predmeta, prenosili putem kurirskih službi, a uzimani su čak i po kafićima

* Policija ponovo proverava najmanje osam krivičnih predmeta koji su razmatrani u periodu od 2015. do 2025. godine

* Osumnjičeni se proveravaju zbog moguće povezanosti sa kriminalnom mrežom poznatom kao ’Mafija iz Hanije’

Sporna odluka i sporne izmene Statuta

Krivica osumnjičenih još nije utvrđena, slučaj je tek otvoren i slede dokazivanja na sudu, međutim to je bacilo novo svetlo na rad rukovodstva Univerziteta u Beogradu i rektora Vladana Đokića, koji nisu izvršili potrebne provere za dodelu počasnog doktorata i na koji način se uopšte te provere biografija i intergiteta kandidata za to počasno akademsko zvanje vrše.

Odluka o dodeli počasnog doktorata profesoru Aristidisu Cacakisu doneta je baš u periodu kada su se na sednicama Senata beogradskog Univerziteta razmatrale i izmene statuta i načina izbora rektora - o čemu je Kurir prvi pisao.

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Tekst Kurira o spornim izmena Statuta Univerziteta u Beogradu Foto: Kurir.rs

Ovaj poslednji slučaj "počasnog profesora iz Grčke" dodatno je narušio ugled najstarije visokoškolske ustanove u Srbiji.

Kurir Politika/en.rua.gr

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