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U osnovnom sudu u Prištini počelo je suđenje protiv 21 pripadnika MUP-a Srbije u odsustvu, optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku, u januaru 1999 godine i da su odgovorni za ubistvo 42 albanska civila.

Na početku ročišta predsedavajuća sudskim većem sudija Violeta Namani-Hajra saopštila je da je donela rešenje o održavanju suđenja u odsustvu, pošto su, kako je rekla, za to ispunjeni svi uslovi.

Nakon toga, tužilac Iljir Morina je pročitao optužnicu, u kojoj je naveo kako su optuženi navodno ulazili u kuće Albanaca i ubijali ih. Tužilac tvrdi da je jedan broj Albanaca ubijen kada su upali u zasedu policije.

"Policija je prethodno opkolila prolaz sa obe strane čekajući dolazak civila i u trenutku kada su stigli na ovu lokaciju hodajući u koloni, sa obe strane prolaza, automatsko oružje je počelo da puca iz svih pravaca bez prestanka nekoliko minuta, okrutno pogubivši 24 osobe", naveo je tužilac.

Specijalno tužilaštvo u Prištini je 30. decembra prošle godine podiglo optužnicu, sa predlogom za suđenje u odsustvu, protiv 21 osobe koju tereti za ubistvo 42 civila 15. januara 1999. godine.

Prema optužnici okrivljeni u ovom predmetu su: Obrad Stevanović, Radomir Marković, Krsman Jelić, Goran Radosavljević, Živko Trajković, Bogoljub Janičević, Milan Lečić, Radomir Mitić, Dragan Đorgović, Branko Mladenović, Dragan Jasović, Momčilo Šparavalo, Darko Aamanović, Srboljub Vujnović, Zoran Stanojević, Milan Jošanović, Goran Petković, Dragoslav Nikolić, Čedomir Aksić i Zvonimir Janićijević.

Braniteljka jednog od optuženih advokatica Milka Milosavljević zapazila je da optužnica, kako je kazala, “ima gomilu nelogičnosti i nepovezanosti između dešavanja i samih okolnosti”.

“Citiraću tužioca gde je sam izneo jednu nelogičnost: da su povređene, navodno specijalci, srpski specijalci, proterali, povezli kroz planinu, što apsolutno nije ni moguće i to je nelogično. Tako da, dobili smo zakonski rok od 30 dana i sve te nelogičnosti i sve što smatramo da nije, da je protivzakonito, mi ćemo u pismenoj formi izneti u tom roku“, navela je Milosavljević nakon pripremnog ročišta.

Advokat Ljubinko Todorović ocenio je da je ovaj sudski postupak kontraverzan, jer kada je u pitanju Račak, on je odbačen u sudskom procesu u Hagu, kada je suđeno Slobodanu Miloševiću i drugima.