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Dubravka Stojanović,blokaderska profesorka na Filozofskom fakultetu u Beogradu, svojim izjavama pokazala je da joj srpske žrtve i stradanja ništa ne znače. Naime, ona je, govoreći o zločinačkoj akciji "Oluja", bez imalo srama izjavila je da je jezivom zločinu prema Srbima prethodilo "proterivanje" Hrvata!

- Ono što nas treba da zanima, to je sama "Oluja" i šta se zapravo tada desilo, ali moramo da uzmemo u obzir okupaciju četvrtine teritorije Hrvatske od 1991. do 1995. i proterivanje oko 800.000 Hrvata koji su živeli na tim teritorijama, koji su bili kompletno proterani 1991. godine - izjavila je Stojanovićeva.

Ona je istakla da se to desilo pre "Oluje".

- Onda idemo na "Oluju", kao taj veliki vojni poraz srpskih snaga i onda idemo na osvetu hrvatskih snaga preostalim srpskim civilima koji ili nisu imali snage da krenu u izbeglištvo ili su verovali da im se ništa neće desiti - reči su Stojanovićeve.

Profesorka Stojanović je poznata i po tome što je umanjivala srpske žrtve u NDH tokom Drugog svetskog rata, posebno u logoru Jasenovac.

Podsetimo, zločinačka akcija "Oluja" trajala je od 4. do 7. avgusta 1995. godine, a tom prilikom je sa svojih vekovnih ognjišta proterano više od 250.000 Srba iz Republike Srpske Krajine. Prema podacima Komesarijata za izbeglice Republike Srbije i Centra "Veritas" najmanje 1.700 ljudi je ubijeno ili nestalo. U pitanju je najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svetskog rata, koje je ostalo neprocesuirano i bez individualne krivične odgovornosti.

Srbija i Republika Srpska i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona, a centralni komemorativni skup biće održan večeras u 20 časova u Mrkonjić Gradu. U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti.