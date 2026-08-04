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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Republici Srpskoj, gde će večeras u Mrkonjić Gradu prisustvovati komemoraciji stradalima u zločinačkoj akciji "Oluja".

Predsednik je za TV Informer govorio o odlasku otpravnika poslova Crne Gore u Knin na proslavu "Oluje" i tom prilikom istakao da je sa predsednikom Skupštine Crne Gore Andrijom Mandićem poslednji put razgovarao pre 2 meseca i dodaje da sada ne zna o čemu bi sa njim razgovarao.

- A zahvalan sam Milanu Kneževiću i Milunu Zogoviću koji su došli u Mrkonjić grad, za razliku od predstavnika Vlade Crne Gore koji će da se vesele u Kninu srpskom stradanju - istakao je on.

Kaže da se Srbija neće odreći svog roda zarad evropske budućnosti.

- Videli ste pre neki dan na Petrovačkoj cesti, gde su Darinka Drča i njen unuk od šest godina i veliki broj porodica stradali... Važniji su nam ti ljudi i njihove porodice nego bilo kakve birokratske procedure. Istina i čast, kao i bruka, traju doveka. Da umrete možete samo jednom - naglasio je predsednik.

On je zamolio građane Crne Gore, posebno Srbe, da dobro gledaju ko šta i kako čini u interesu svog naroda, a ko protiv i istakao da naš narod u Srpskoj najviše voli Srbiju.

- Inače, pokušali su juče da uhapse jednog momka koji je podigao tri prsta u mom dvorištu, ali moji momci su to sprečili. To i u Hrvatskoj rade, to i ovde valjda vide kao neku provokaciju. A što se tiče Crne Gore očekujem da bude još mnogo mnogo gore, da se ponašaju još gore i učine mnogo stvari protiv srpskog naroda i srpske države. Čitava evropska agenda im se zasniva na antisrpstvu, i važno je da to ljudi vide - rekao je on.