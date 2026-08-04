U vašem polju karijere moguć je poslovni sastanak na kojem ćete ugovoriti veoma unosan posao. Ovaj dan vam donosi lep izlazak ili kraće putovanje s pa...

Putovanja i čitav niz sastanaka predstavljaju glavnu temu ovog dana. Sada polažete temelje dugoročnog poslovanja. Osećate da se nalazite na prekretnic...

Povoljan aspekt daje vam fokus i vi bez problema obavljate poslove jedan po jedan. Uspeh vam donose javni nastupi. Ne volite taj osećaj kada u odnosu ...

Do vas mogu dopreti spletke koje je o vama širio jedan saradnik. Spremni ste da ispravite tu nepravdu, čak i burnom raspravom. Slobodni Rakovi mogu sr...

Ako planirate da pokrenete posao kakav niste radili, ovaj period vam donosi podršku veoma moćnih ljudi. Preveliki broj obaveza doprinosi tome da se ma...

Ovaj period donosi uspeh ukoliko se bavite trgovinom i finansijama ili ako želite da investirate u krupan biznis. Slučajan susret na nekom skupu može ...

Veoma je važno da završite posao koji ste započeli, jer to će biti uslov za dalji napredak. Očekuje vas rad na novom velikom projektu. Partner će vam ...

Osećate zasićenje poslom i atmosferom koja vas okružuje, a sada nastupa preokret, jer ćete moći da započnete nešto sasvim novo. Osoba s kojom se viđat...

Vaša poznanstva mogu imati odlučujući uticaj u ovom periodu, jer vam je za najviše ciljeve neophodna podrška uticajnih osoba. Neki stari nesporazum mo...

Natprosečni rezultati obeležavaju čitav ovaj period, tako da sada možete ostvariti svoj najveći cilj u karijeri. Odnos s partnerom ispunjavaju razumev...

Glavna tema ovog dana može biti sastanak iza zatvorenih vrata. Pruža vam se prilika da budete unapređeni na višu poziciju. Pred vama je romantičan lju...

Vaš posao se razvija u dobrom pravcu, tako da ćete biti i više nego zadovoljni dosadašnjom saradnjom s novim partnerom. Vaša ljubavna veza protkana je...