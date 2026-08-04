UŽIVO PREDSEDNIK POSETIO CRKVU U BUGOJNU: "Kao i u poslednjem ratu, prva kuća koju spale je kuća Vučića" (FOTO)
Vučić posetio srpsku crkvu u Bugojnu
Predsednik je danas posetio crkvu u Bugojnu, gde je razgovarao sa starešinom ovog hrama.
- U Dubici su bila ogromna stradanja, kao i ovde. Ulazili su i kupili najuglednije, ovi mislili neće im ništa, naivno poverovali. Dođu ustaše sa puškama, njih dvojica, spakuju njih 19 u kamion, i niko se nikada nije vratio - kazao je on.
Sveštenik je rekao da je stari Anđelko Vučić odvezen od strane ustaša u smrt sopstvenim kamionom.
- Bio je najbogatiji čovek ovde. Kao i u poslednjem ratu, prva kuća koju spale uvek je bila iz familije Vučića - dodao je predsednik.
U crkvi su istaknute ploče darodavaca, među kojima su predsednik i njegova porodica, a uklesana su i imena ubijenih Srba iz Bugojna. Među njima je u poslednjem ratu bio i Dojčin Vučić, stric predsednika Srbije.
Vučić i sveštenik su se potom fotografisali sa dečakom Danilom, koji se iz Kanade vratio u ovo mesto.
- Ono malo Srba što ima, živi oko crkve, ili ne živi. Da nam nema crkve, ne bi ni 20 ljudi bilo ovde. Da ti prevedem ono što bi ti otac Slaviša rekao. Ja ću da odem sada na groblje, neka vam otac Slaviša ispriča - rekao ja predsednik.
Otac Slaviša je istakao da u parohiji nema mladih ljudi.
- Ostali su stariji ljudi, ima dvoje srpske dece. Jedan je završio srednju školu, drugi je još u srednjoj školi. To mi smatramo decom. Za nas je mlad čovek ispod 65 godina - kazao je sveštenik.
On je kazao i da je poseta predsednika veliki podstrek.