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Predsednik Instituta za istraživanje srpskih stradanja u 20. veku Milivoje Ivanišević objavio je precizan i dokumentovan spisak članova porodica Vučić i Kunovac koji su u Drugom svetskom ratu i ratnim sukobima devedesetih godina 20. veka tragično stradali kao žrtve ustaškog terora, fašističkih logora i ratnih dejstava, isključivo zbog svoje srpske i pravoslavne pripadnosti.

Ivanišević je istorijske i arhivske podatke objavio u Novostima, a njegoiv autorski tekst prenosimo u celosti:

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Milivoje Ivanišević Foto: You tube printscreen

"Nedavno je jedna dama, koja se pominje kao visoko kotirani kandidat na studentskoj listi, obavestila javnost da Srbijom ne vladaju Srbi.

Da se radi o, najblaže rečeno, preterivanju i netačnoj tezi, najbolje potvrđuje primer predsednika Aleksandra Vučića, koji je na funkciji šefa države i politička ličnost koja uživa najveći legitimitet.

Reč je o čoveku kome su u nedavnom ratu u Bosni i Hercegovini poubijani svi preci isključivo zato što su bili Srbi pravoslavne veroispovesti. U kakvoj su korelaciji ta činjenica i gospođina pretnja ili pretpostavka, odgovor se, bar delimično, možda nalazi u nacionalnom sastavu Narodne skupštine.

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Samo radi istine i pobijanja nakaradne postavke s početka teksta o nesrbima koji vladaju Srbijom, iznosim spisak evidentiranih žrtava u Drugom svetskom ratu iz porodice, po dedi (Vučić) i baki (Kunovac), aktuelnog predsednika Srbije:

ČLANOVI PORODICE VUČIĆ:

1. Vučić (Antonije) Anđelko, rođen u Bugojnu 1893, Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno

2. Vučić (Đorđe) Rajko, rođen u Bugojnu 1920, Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bugojno

3. Vučić (Jovo) Mile, rođen u Bugojnu 1920, Srbin, poginuo 1943. u NOB-u, Crna Gora

4. Vučić (Kosta) Đorđe, rođen u Bugojnu 1896, Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bugojno

5. Vučić (Kosta) Ile, rođen u Bugojnu 1904, Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bos. Gradiška

6. Vučić (?) Ilija, rođen u Bugojnu. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno

7. Vučić (Risto) Stevo, rođen u Bugojnu 1891, Srbin, ubijen od ustaša 1941. u logoru, Jadovno

ČLANOVI PORODICE KUNOVAC:

1. Kunovac (Jova) Branko, rođen u Bugojnu 1915, Srbin, poginuo 1945. u NOB-u, Duga Resa

2. Kunovac (Jovo) Mitar, rođen u Bugojnu 1900, Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bugojno

3. Kunovac (Lazo) Lazar, rođen u Bugojnu 1901, Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bugojno

4. Kunovac (Mitar) Đorđo, rođen u Bugojnu 1923, Srbin, poginuo 1944. u NOB-u, Kraljevo

5. Kunovac (Pero) Stanko, rođen u Bugojnu 1917, Srbin, ubijen 1941. u masovnom pokolju, Zanesovići

6. Kunovac (Sima) Jovo, rođen u Bugojnu 1913, Srbin, umro od Nemaca 1943. u logoru, Grčki logor

7. Kunovac (Simo) Simo, rođen u Bugojnu 1898, Srbin, ubijen 1941. u masovnom pokolju, Zanesovići

8. Kunovac (Simo) Simo, rođen u Bugojnu 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOB-u, Sutjeska

9. Kunovac (Todor) Ilija, rođen u Bugojnu 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1941. prilikom borbe, Zijamet

10. Kunovac (Todor) Kosta, rođen u Bugojnu 1900, Srbin, ubijen 1941. u direktnom teroru, Bugojno

U RATU 1992-1995. STRADALI SU:

1. Vučić (Stevo) Dojčin (Bugojno 1929. - Bugojno 1993)

2. Kunovac (Stanko) Novo (Kopčić 1931. - Kupres 1992)

3. Kunovac (Pero) Saša (Kopčić, Bugojno 1973. - Brštanik 1993)

Kurir Politika/Novosti

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