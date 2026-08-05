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Poruka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da Srbija nikada više neće dozvoliti novu "Oluju" postala je povod za otvoren napad u na televiziji N1 iz Sarajeva, na kojoj su sagovornici iz Beograda, Ugljana i Zagreba nastojali da obesmisle i samo sećanje na progon Srba, ali i pravo Srbije da poruči da se takvo stradanje više ne sme ponoviti.

Voditeljka N1 iz Sarajeva najpre je Vučićevu rečenicu da Srbija više nikada neće dozvoliti novu "Oluju" postavila kao spornu političku poruku, pitajući sagovornike da li je reč o politici sećanja ili o nečemu što služi savremenim potrebama.

Profesor u penziji, Dušan Janjić iz Beograda obeležavanje Dana sećanja u Mrkonjić Gradu nazvao je sramnim kičom, napadajući govore predsednika Srbije i Republike Srpske.

- Oluja je bio jedan vojno policijski završetak, jedna akcija koja završava dug proces ratova i sukoba, a koji je i te kako bio rat sa konsekvencama podele Bosne i Hercegovine. Ono što smo sinoć čuli bio je jedan kič, jedan sramni kič, što bi rekli, limeni doboši i govori, govorim o govoru Vučića i Dodika i moram da kažem da scena zabrinjava. Mrkonjić Grad to nije zaslužio, žrtve rata to nisu zaslužile, njegova era se završila, on se lično zatvorio u jedan balon... Vrlo je indikativna ta rečenica kad Vučić kaže: Nikad nećemo dozvoliti. A ko si ti? Sad moram tako da ga pitam - ko si ti, bre? Pa tvoje je doba prošlo u Srbiji - poručio je on.

Najdalje je otišao istoričar Ivica Miškulin iz Zagreba, koji je priznao da su hrvatske vojne operacije bile praćene zločinima, ali je odmah pokušao da ih relativizuje i predstavi kao spontane i neplanirane incidente.

- Nema nikakve dileme da su neke hrvatske vojne operacije bile praćene i određenim zločinima. Ono što je važno tu istaknuti da se ti zločini po svojoj masovnosti i unutrašnjoj kvaliteti ne mogu uspoređivati sa srbijanskim zločinima, gde imate od početka plan da stvorite etnički čist teritorij. Hrvatske zločine ja bih definisao više kao privremene ispade divljaštva i slično, oni sigurno nisu ishod određenog unapred smišljenog plana da se nanese šteta drugoj etničkoj zajednici - rekao je Miškulin.

Prema svedu navedenom, očigledno nije problem bila samo politika sećanja, niti način na koji su predsednik Vučić i Dodik govorili u Mrkonjić Gradu.

Problem je bila sama poruka da Srbija više neće nemo posmatrati progon svog naroda.