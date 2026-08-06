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Svaki avgust u Hrvatskoj iznova razotkriva da ekstremistička retorika i ustaški narativ nikada nisu nestali, već samo čekaju godišnjicu "Oluje" da pod maskom "mira i dobrosusjedskih odnosa" ponovo provale u javni prostor.

Najnoviji dokaz da ta politika nema granica jeste skandalozna izjava hrvatskog ministra ekonomije Ante Šušnjara, koji je direktno zapretio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i srpskom narodu prizivanjem nove vojne akcije.

Iznošenjem niza tvrdnji o tome kako "Hrvati nikada nisu napadali, već samo branili svoje domove", Šušnjar je otvoreno poručio da će se "Oluja" ponoviti ukoliko Srbija ne prihvati hrvatsku interpretaciju prošlosti:

- Hrvati nikada nisu napadali, Hrvati su branili svoje domove. Hrvati nikada nisu osvajali, Hrvati su se branili. Dok god oni budu preko Drine mirni i ne budu imali pretenzija, mi ćemo graditi i međuljudske, i svake druge odnose. Prema tome, kako oni kažu, neće biti "Oluja" dok god oni sede s mirom i manu se ćorava posla, ali ako bude potrebe, biće "Oluja" - rekao je Šušnjar za zagrebački studio televizije N1.

Na pitanje voditeljke da li je ova poruka direktno upućena predsedniku Aleksandru Vučiću, ministar je nastavio sa veličanjem akcije tokom koje je proterano više od 250.000 i ubijeno preko 2.500 Srba, nazivajući je temeljem savremene hrvatske države:

- Na istini se grade temelji. Dok oni ne spoznaju svoju istinu, ne mogu krenuti napred. "Oluja" je najblistaviji deo hrvatske prošlosti. "Oluja" je temelj hrvatske države. "Oluja" je oslobodilačka akcija. Nikada nikoga nismo napadali, branili smo svoje domove. Nikada nismo bili osvajači, nego smo branili svoje obitelji i svoje domove.”

Podsetimo, hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić, otvoreno je zažalio što lično nije učestvovao u zločinačkoj akciji "Oluja", proterivanju 250.000 i ubijanju više od 2.500 nevinih srpskih civila i dece!