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U danima u kojima Srbija odaje počast žrtvama i prognanima u zločinačkom poduhvatu "Oluja" kojim je iz Hrvatske sa svojih vekovnih ognjišta proterano između 200.000 i 250.000 Srba, a nestalo ili ubijeno oko 2.000, iz Hrvatske 31 godinu nakon najvećeg etničkog čišćenja u Evropi nakon Drugog svetskog rata, stižu esktremističke poruke koje dokazuju da ustaški narativ nikada nije nestao u toj zemlji.

Prvo je hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić izjavio da mu je žao što nije učestvovao u "Oluji" jer je tada bio stacioniran u Istočnoj Slavoniji i poručio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da se tek videti "ko će na kraju završiti gde", a zatim je hrvatski minsitar ekonomije Ante Šušnjardirektno zapretio Vučiću i srpskom narodu ponavljanjem ove akcije.

Ante Šušnjar: Ako bude potrebe - biće "Oluja" Foto: GEORGE VITSARAS/ANA-MPA

- Dok god oni budu preko Drine mirni i ne budu imali pretenzija, mi ćemo graditi i međuljudske, i svake druge odnose. Prema tome, kako oni kažu - neće biti "Oluja" dok god oni sede s mirom i manu se ćorava posla, ali ako bude potrebe - biće "Oluja" - kazao je Šušnjar za hrvatski N1, a na pitanje novinarke da li je ta poruka direktno upućena srpskom predsedniku Vučiću, odgovorio je:

- Na istini se grade temelji. Dok oni ne spoznaju svoju istinu, ne mogu krenuti napred. "Oluja" je najblistaviji deo hrvatske prošlosti. "Oluja" je temelj hrvatske države. "Oluja" je oslobodilačka akcija. Nikada nikoga nismo napadali, branili smo svoje domove.

Panaotović: Oni bi pretili i da ima nula Srba u Hrvatskoj

Sociolog i politički analitičar Bojan Panaotović ocenjuje za Kurir da je sve ovo što vidimo sada u Hrvatskoj "tragično, politički loše i katastrofalno po dobrosusedske odnose, stabilnost u regionu, ali i ekonomski napredak kojem bi svi trebalo da težimo", ali da nažalost odražava raspoloženje većeg dela hrvatskog naroda i aktuelnog državnog vrha.

- Zločin je sam po sebi užasna stvar, ali postoje pojedinci koji osveste da su počinili zločin, pokaju se i trude se da čine dobro kako bi makar u nekoj meri ispravili stvar i da dobro bar malo potre zlo. Ovde imamo zločin i potpunu ubeđenost da je isti dobrodošao kao slavljenje zločina! Neverovatno da je kolektivna svest jednog naroda na tom nivou. Kod onih koji govore da je "Oluja" bilka legitmna vojna akcija, postoji tendencija da zaboravi da je to bio samo završni čin etničkog čišćenja, zlostavljanja, ubijanja i progona Srba u Hrvatskoj i ne može da se posmatra izolovano od drugih zločina u Dalmaciji, u Slavoniji, u Baranji ili Zapadnog Srema. Oluja je bila samo završni čin onoga što su počeli Ante Pavelić i Mile Budak u NDH, do onoga što je živeo Franjo Tuđman sa svojim izjavama "da Srbi praktično nestanu". Kako ste tokom onog, za šta lažno tvrdite da je "legitmna vojna akcija" - očistili od Srba celu Krajnu? Kako ste ubijali žene, decu i starce u izbegličkoj koloni na Petrovačkoj cesti? Neću da tvrdim da ovo odražava raspoloženje svih Hrvata, ima časnih i odgovornih ljudi, ali nažalost većine ili bar onog dela koji su glasali za današnji politički vrh, za ove ministre i njihove pretnje - govori Panaotović.

Bojan Panaotović Foto: Printscreen

On pita "kome hrvatski ministar preti ponovnom "Olujom", a nad kime će da je spovede ako znamo da je u Hrvatskoj ostalo dva do tri odsto Srba".

- I to Srba koj su starci, nesposobni za vojnu službu? Mada, oni bi pretili i da ima nula Srba u Hrvatskoj jer je suština politčkog habitusa Hrvata - mržnja prema Srbima. Oni ne bi znali kako da žive bez mržnje prema Srbima. Ovakve izjave jesu opasne jer je jasno da ministar Šušnjar ne misli da Srbe u Hrvatsku kada pominje neku novu "Oluju", već na Srbe u BiH i Srbiji, jer ne peva džaba njihova ikona Marko Perković Tompson: "stićiće vas naša ruka i u Srbiji". Ipak, posvetovao bih i ovim ministrima ali i drugima sa takvim idejama, da stave prst na čelo i da se ne igraju vatrom jer je Srbija mnogo jača nego što je bila nekada, pa bi ishodi ovaj put mogli biti drugačiji - zaključuje Panaotović.

Obrknežev: Jasno je zašto među Srbima postoji zabrinutost

Politički analitičar Nebojša Obrknežev kazao je za Kurir ovi dani su veoma tužni za naš narod, jer je neko učinio etničko čišćenje i genocid nad našim narodom, ali da nam nažalost iz komšiluka dolaze poruke koje sipaju so na ranu, ali i unose zabrinutost o namerama Hrvata.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Sve je to uvezano sa događajima još tokom Drugog svetskog rata i NDH, "Oluju" moramo posmatati kompletnom istorijskom kontekstu revitalizacije ustaštva koje traje već dugo u Hrvatskoj. Kada čujete izjave o mogućnosti novih "Oluja", recimo hrvatski ministar odbrane izjavio je da mu je žao što nije čestvovao u "Oluji", a ovaj Šušnjar, što je inače staro srpsko prezime, kazao je da ukoliko bude potrebe - biće ponovo neke Oluje. Vi kada to povežete sa Tompsonovim koncertima na koje premijer Hrvatske vodi svoju decu, a na kojima publika u ekstazi uzvikuje "Za dom spremni" ili "da će ih stići naša ruka i u Srbiji"... Šta treba da pomislite? Da samo čekaju trenutak? Jasno je zašto među Srbima postoji zabrinutost. Nema toga o čemu oni pričaju, da mi moramo da prihvatimo neku istinu. Istina je jedna Oluja je bila porgom i etničko čišćenje, nema tu druge istine i vizure. Srbija ne želi da produbljuje podele i uvek smo slali samo pourke mira, ali veoma je važan i deo iz govora predasednika Aleksandra Vučića kada je kazao da nam mir i granciju toga da se ne može ponoviti neka nova Oluja daje upravo današnja snaga Srbije i njen napredak i u ekonomskom i u vojnom planu - kazao je Obrknežev.