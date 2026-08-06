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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je nedavno tvrdnje ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza o ulasku policije iz Republike Srpske na teritoriju Federacije BiH tokom njegove posete Bugojnu, nazvavši ih lažima, a Helez je na to odlučio da uzvrati pretnjom i nizom uvreda! Tako je Helez prvo poručio da "predsednik Srbije Aleksandar Vučić treba zna da su pratili svaki njegov pokret tokom posete BiH"!

Tvrdnjama da je pratio svaki korak predsednika jedne suverene države, a koji se nalazio u uredno prijavljenoj poseti susednoj zemlji, i koji se, usput budi rečeno, nije nimalo krio već su ga tokom posete kroz razna mesta i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH pratili i mnogobrojni građani ali i mediji, Helez je u najmanju ruku izazvao diplomatski skandal, a u najveću - priznao pokušaj špijunaže visokog stranog državnika.

Zukan Helez, ministar odbrane BiH na Fejsubuku Foto: Printscreen Facebook

Sve je počelo od Helezovih tvrdnji da su pripadnici MUP-a Srednjobosanskog kantona (SBK) udaljili grupu naoružanih muškaraca, koji navodno nisu bili deo prijavljenog obezbeđenja predsednika Srbije tokom njegove posete Čipuljićima kod Bugojna, što su pojedini srpski opozicioni mediji odmah iskoristili za konstruisanje skandaloznih narativa o Vučiću.

Helez je na Fejsubuku otlrio da su i BiH pratile Vučićevu posetu te da bi, da je postojao nalog za hapšenje, on bio i izvršen.

- Neka predsednik Srbije Aleksandar Vučić zna da smo pratili svaki njegov pokret tokom posete BiH. Da je protiv njega postojao zahtev za hapšenje, bio bi i uhapšen. Ne bi ga zaštitili ni stranački batinaši niti bilo kakvo obezbeđenje - napisao je Helez na Fejsbuku, čime je indirektno i priznao da je znao sve vreme da su tvrdnje da je Vučić učestvovao u Sarajevo Saferiju - notorna laž, zbog čega je nemoguće da bude čak ni priveden.

Na ovo je reagovala i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić:

- Zamislite da imate ovakvu budalu kao ministra u vladi. Budala - bez ikakvog preterivanja i bez lažne političke korektnosti. Mesecima pričao da je Aleksandar Vučić pucao na nedužne ljude, na decu, u Sarajevu i organizovao tzv. "Sarajevo safari". Sad kaže - da je imalo za šta, uhapsili bi Vučića dok je bio na teritoriji BiH?!?! Lažov i budala. Ne postoje dovoljno velike uši da se pokrije, a da postoje, to bi mu bio jedini lek - napisala je Brnabić.