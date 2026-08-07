- Podrška i poštovanje pre svega svima, ne samo studentima. Šta god da je njihov izbor i u Kraljevu i kada je reč o listi, to mora da se poštuje koliko god se neko slagao ili ne. To je ono što nama nedostaje - ovde osnovnog poštovanja nema, zato je Vučić na vlasti. Tako da, što se studentske liste tiče, oni su jasno rekli: kada budu raspisani izbori, objaviće konačnu listu. Ja mislim da je nebitno ko će biti na toj listi, zapravo ta ideja o promenama...dovoljna da ljudi glasaju u ogromnoj većini za tu listu ko god bude bio na njoj - izjavio je Ćuta pre nekoliko dana.