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Lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta doživeo je potpuni politički preokret za svega 72 sata. Nakon što je početkom avgusta izjavio da daje bezuslovnu podršku studentskoj listi, sada je naglo promenio ploču i uputio kritike studentima blokaderima i njihovoj listi.

Ovako je Ćuta govorio 3. avgusta ove godine:

- Podrška i poštovanje pre svega svima, ne samo studentima. Šta god da je njihov izbor i u Kraljevu i kada je reč o listi, to mora da se poštuje koliko god se neko slagao ili ne. To je ono što nama nedostaje - ovde osnovnog poštovanja nema, zato je Vučić na vlasti. Tako da, što se studentske liste tiče, oni su jasno rekli: kada budu raspisani izbori, objaviće konačnu listu. Ja mislim da je nebitno ko će biti na toj listi, zapravo ta ideja o promenama...dovoljna da ljudi glasaju u ogromnoj većini za tu listu ko god bude bio na njoj - izjavio je Ćuta pre nekoliko dana.

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Međutim, 6. avgusta, Ćutino izlaganje izledalo je potpuno drugačije:

- Ovde se stvorila atmosfera ako pomisliš da hoćeš da ideš na izbore, maltene te spale na lomači. Kome da se sklanjam? Ljudima koji nemaju hrabrosti da kažu kako se zovu i prezivaju? Nekim pseudonimima sa Tvitera? Na to ne reagujem. Dakle, mi ćemo izaći na izbore - izjavio je Ćuta.

Kurir Politika

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