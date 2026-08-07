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Unutrašnji sukobi i opšta svađa među blokaderima doživeli su potpunu eskalaciju kada je isplivala obimna tajna dokumentacija sa prilozima, na kojoj se nalazi spisak od čak 99 imena predviđenih za vetiranje, odnosno ekspresno izbacivanje sa liste. Ovu obimnu građu na preko 30 stranica, pravljenu po uzoru na nekadašnje titoističke dosijee Udbe, obelodanio je u prvom Kolegijumu Informer TV glavni i odgovorni urednik Dragan J. Vučićević. On je razotkrio da su sami blokaderi detaljno analizirali i ocenjivali nepodobnost predloženih kandidata, praveći dosije o svakome ko ne odgovara njihovim ideološkim i političkim aršinima.

Objašnjavajući ko se sve našao na meti i kako funkcioniše ovaj mehanizam unutrašnjeg prebrojavanja, Vučićević je u programu uživo citirao delove ovog udbaškog dokumenta i naveo ko predvodi spisak nepodobnih.

- Vrhovno božanstvo plenumaši sastavili dosije kao Udba o kandidatima, koje će vetirati na "studentskoj" blokaderskoj listi. Vladan Đokić je prvi na listi, o njemu "studenti" blokaderi plenumaši imaju dosije debeo kao Udbin. Oni ovu listu zovu "lista za odstrel". Na toj listi na drugom mestu je Jasmina Paunović , na 6. mestu je Milo Lompar. Jovo Bakić, isto, on je valjda njihov, čudno - rekao je Dragan J. Vučićević.

Među ovim imenima našlo se i ime bivšeg fudbalera Nemanje Vidića.

- Kažu i on ima neke sumnjive kontakte, nešto im se tu ne sviđa. Zanimljivo, Štimčevu advokaticu izbacuju, ona je na "listi za odstrel", ali ostaje Štimčeva žena. Na listi i glumica Vida Ognjenović - rekao je Vučićević.

Đokićev dosije na 39 stranica

1/9 Vidi galeriju Vladan Đokić - dosije Foto: Informer printscreen

Posebnu pažnju u dokumentu blokaderi su posvetili Vladanu Đokiću, o kome je napravljen dosije na čak 39 stranica, gde je ocenjen kao "visokorizičan za studentsku listu". Đokiću se zamera ranije ćutanje o projektu "Beograd na vodi" dok je bio dekan Arhitektonskog fakulteta, kao i postupanje u slučaju doktorata Siniše Malog dok je obavljao funkciju rektora.

U zaključku ovog spisa blokaderi navode: "Predlažemo veto na kandidaturu Vladana Đokića, po tačkama 2 i 6. Ne po kriterijumima Direktive, koje ispunjava, i ne po priči o komisiji i nadstrešnici, koju smo proverili i odbacili kao netačnu. Nego zato što je na dva najveća iskušenja u karijeri, o Beogradu na vodi kao dekan i o doktoratu Siniše Malog kao rektor, izabrao ćutanje i obustavljanje, dok se pokret iz kog ova lista nastaje bori upravo protiv toga.Njegovo držanje uz studente od novembra 2024. priznajemo bez ostatka, ali pitanje veta nije kako se čovek drži kad uz njega stoji ceo pokret, nego kako se držao kad je stajao sam."

Na meti i Gagi Jovanović i Zlatko Kokanović

Pored Đokića, na meti ovog šikaniranja našao se i poznati glumac Dragan Jovanović, koji je predložen za veto samo zato što blokaderskom rukovodstvu nije dostavio svoju pisanu biografiju.

U dokumentu se bez ustručavanja navodi obrazloženje: "Predlažemo veto navedenog kandidata jer nije dostavljena biografija i ne može se smatrati jasnim na koga se misli. Bez obzira na poznatost, biografije nisu puka formalnost već da svi mogu biti jasno upoznati sa kandidatom... smatra se adekvatnim da kandidat bude vetiran", čime je poslata jasna poruka da svako ko ne podnosi polaganje računa ide pod veto.

Foto: Printscreen Bez cenzure

Sličnu sudbinu doživeo je i Zlatko Kokanović, kome su blokaderi u dosijeu zamerili državne subvencije koje je dobijao, od kojih samo jedna iznosi 1.100.000 dinara.

Lomparu se zameraju narcisoidne crte ličnosti

Obračun nije zaobišao ni profesora Mila Lompara, kome se u dosijeu zameraju ranije izjave o Milanu Nediću, dešavanjima u Srebrenici, kao i prisustvo na promociji knjige Radovana Karadžića.

Foto: MILOS MISKOV/BETAPHOTO

Blokaderi su naveli da njegov profil "stvara mogućnost paralelne lojalnosti", a u zaključku dosijea o Lomparu dodaje se i da "pokazuje narcisoidne crte ličnosti, da je često bezobziran i uvredljiv prema svojim studentima i da se okružuje ljudima koji nekritički prihvataju njegove stavove", iz čega su zaključili da je nepodoban za predstavnika na listi jer bi njegovi nastupi mogli biti "pogubni po kredibilitet".

Predlozi za vetiranje i brisanje kandidata zvanično su zaključeni u ponoć između 5. i 6. avgusta, kada je istekao rok za podnošenje prigovora. Ovaj skandalozni dokument sa prilozima razotkrio je duboku podeljenost, paranoju i udbaške metode koje vladaju unutar blokaderskog pokreta. Umesto proklamovane demokratičnosti i širine, pokazalo se da se iza kulisa sprovodi brutalna čistka u kojoj se od svakog potencijalnog kandidata traži apsolutna poslušnost, dok se o neistomišljenicima prave tajni dosijei i spiskovi za politički odstrel.