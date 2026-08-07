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Sa konferencije za novinare, koju je održao ispred prostorija Policijske uprave u Nišu, Uroš Radulović, član Glavnog odbora SNS i šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada, zapitao je, ko iz policije štiti i savetuje političara Dragana Milića, da bi on mogao, kako kaže, bez posledica, godinu i po dana, nelegalno da u svom posedu drži arsenal oružja, od dve puške i tri pištolja, za šta ne zna da je ni jednom drugom, običnom građaninu bilo omogućeno.

dr Dragan Milić Foto: Printscreen Instagram

- Običnog građanina koji svoje vozilo ne registruje na vreme, policija momentalno isključuje iz saobraćaja i kažnjava, a političar Dragan Milić se posle godinu i po dana pojavio na prijavnici policijske uprave i predao pet komada oružja koje se nelegalno nalazilo u njegovom posedu - napravio je poređenje šef odborničke grupe SNS i zapitao da li mu je za nešto tako trebala zaštita otuđenih policijskih struktura koje obične građane kažnjavaju, a političara Milića i slične prestupnike štite, jer su i sami dok su radili u policiji činili prestupe.

- Da li se tu možda radi o bivšem visokom policijskom oficiru protiv koga su podnete krivične prijave za nestanak veće količine narkotika, a čiji članovi porodice i dalje rade u aktivnoj policijskoj službi - postavio je pitanje Radulović i nadovezao na sledeće:

- Zbog čega Milić godinu i po dana nije mogao da pribavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti?

- I dok se Milić buni zbog čega je mu je rešenje o oduzimanju oružja uručeno na ulici, a znamo da bi za nešto tako svaki drugi građanin bio proveden, mi danas ovde pitamo političara Dragana Milića, zbog čega godinu i po dana nije mogao da pribavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje oružja i na koji način je takvo uverenje ranije pribavljao - dodao je Uroš Radulović.

Nadovezujući se na video - obraćanja na društvenim mrežama, da je na njega pokušan atentat, Uroš Radulović je Dragana Milića, kao očiglednog poznavaoca vatrenog oružja, pozvao da kaže, koje to oružje ne može da probije staklo na prozoru, odnosno da prestane da obmanjuje javnost izmišljenom pričom o atentatu.

On je zaključio da se stiče utisak da je Dragan Milić u politiku ušao samo da bi ispolitizovao svaki svoj privatan problem, pa tako, od nedovoljnog broja naučnih radova za izbor u profesorsko zvanje pravi politički progon, a od nemogućnosti da obezbedi zdravstveno uverenje za držanje vatrenog oružja - udar na građane i opoziciju, kao da je kod građana redovna pojava da poseduju veće količine oružja.

- Na Milićevo retoričko pitanje, mafija ili Srbija, mi u Srpskoj naprednoj stranci, svi kao jedan, odgovaramo, naravno Srbija! Srbija pobeđuje - rekao je na kraju svog obraćanja Radulović.

Podsetimo, dr Draganu Miliću policija je naložila da u roku od 48 časova preda tri pištolja i dve puške koji su se našli u njegovom posedu bez odgovarajuće dokumentacije koju su obični građani dužni da imaju za posedovanje samo jednog komada oružja, a ne arsenala kakav ima dr Milić.

Iako za javnost tvrdi da je pomenuti arsenal oružja držao u skladu sa zakonom - a sasvim je jasno da policijskoj upravi nije dostavio dokument što je bio dužan da učini još februara 2025. godine - Milić je juče viđen na ulazu u Policijsku upravu u Nišu sa torbama i kutijom u kojima se mogu nalaziti sporni komadi vatrenog oružja.

1/4 Vidi galeriju Dr Dragan Milić policija Niš Foto: Kurir