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Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić ocenio je da je kritika predsednika Aleksandra Vučića zbog susreta sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim licemerna i politički motivisana.

- Isti oni koji predsednika Vučića danas napadaju zbog susreta sa predsednikom Zelenskim bukvalno do juče su tvrdili da je naša zemlja izolovana, da se udaljava od Evrope i da ne pokazuje dovoljno razumevanja za ukrajinsku stranu. Sada, kada Predsednik razgovara sa svojim gostom kao odgovoran državnik, ponovo im ne valja. To nije principijelna politika, već licemerje i potreba da se napadne predsednik šta god da učini u zaludnoj nadi da se ugrabi neki poen - naveo je Đurić u objavi na Iksu.

1/24 Vidi galeriju Vučić i Zelenski - Palata Srbija Foto: Nemanja Nikolić

Đurić je poručio da ozbiljna država mora da razgovara sa svima i naglasio da prijem stranog predsednika ne znači odricanje od sopstvenih stavova, niti prihvatanje tuđe politike u celini.

- Naprotiv, to pokazuje samopouzdanje i sposobnost da se spoljna politika vodi samostalno, odgovorno i bez tutorstva bilo kog centra moći. U srpskom interesu.

Ovakav susret upravo predstavlja priliku da neposredno zastupamo svoje nacionalne interese, i verujem da to odlično razumeju i levi i desni cinici, koji su se iz čistog oportunizma na ovoj temi okomili na Predsednika.

Dosledna podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu međunarodno priznatih država od životnog je značaja za očuvanje našeg sopstvenog teritorijalnog integriteta i zaštitu Kosova i Metohije. Upravo zato razgovor sa svima koji poštuju naš suverenitet predstavlja čin državne odgovornosti, a ne razlog za napade.

Predsednik Vučić nema obavezu da državnu politiku prilagođava onima koji bi određivali sa kim sme, a sa kim ne sme da razgovara. I očigledno ima snage da to ni ne čini. Naprotiv. On i ovakvim potezima ispunjava obaveze prema građanima: čuva Kosovo i Metohiju, mir, bezbednost, ekonomsku stabilnost i međunarodni položaj zemlje.

Bez obzira na napade i priske, nećemo voditi ničiju tuđu politiku. Vodićemo srpsku politiku, odgovornu, samostalnu i usmerenu isključivo na očuvanje državnih i nacionalnih interesa - zaključio je minisstar.