BOJIM SE DA JE PRED NAMA TEŠKA ZIMA, SVI ŽELIMO DA SE RAT ZAVRŠI: Vučić i Zelenski se zajednički obratili javnosti, govorili o važnim sporazumima i putu u EU
Posle sastanaka dvojica lidera su se obratila iz Palate Srbija, gde su govorili o putu u EU i saradnji na istom, kao i o ekonomskoj i humanitarnoj saradnji.
Odgovori na pitanje novinara
Na pitanje ukrajinske novinarke, predsednik Vučić je rekao da kao odgovorna osoba, on ne može da daje ozbiljne procene i pretpostavke o tome da li će rat uskoro biti gotov.
- Svi želimo da se rat završi što pre. Ako mene pitate, kao političkog veterana, mogu da vam kažem da nisam siguran u to, i prilično se bojim da ćemo imati još jednu tešku zimu. Uglavnom vaš narod, ali i svi drugi širom sveta. Izvinjavam se što moram da budem iskren... I samo jedno da kažem, ovo što je Volodimir pomenuo, ugovor o slobodnoj trgovini je od najvećeg značaja, i radićemo na tome još više. I zaboravio sam da kažem, prošlog puta smo obećali da ćemo se pobrinuti za jedan mali grad u Ukrajini koji je itekako bio izložen napadima tokom rata. I to je nešto što ćemo uraditi, dosta ćemo uložiti u to - kazao je on.
Zelenski je rekao da je taj plan za obnovu već razrađen, i kaže da ceni inicijativu predsednika Vučića, dodajući kratko: Hvala Srbijo.
Govoreći dalje o velikom ruskom napadu, Zelenski kaže da evropske zemlje mnogo pomažu Ukrajini, i da je svakodnevno u kontatku sa partnerima.
- Glavna tema je šta možemo da dobijemo dodatno, preko tog američkog paketa, dodatne projektile. Sve naše institucije moraju da rade u tom pravcu, inače doći će do nestašice projektila. Južna Koreja i Japan bi mogli dodatno da nam pomognu, a do sada nisu zbog svog zakonodavstva i ustava. Mi nismo dobijali relevantnu pomoć od njih. Pitaju ljudi i za Izrael, bili bismo spremni da kupimo čak, ali do sada nismo imali tu mogućnost - naglasio je ukrajinski predsednik.
Dodaje da njegova zemlja radi na sopstvenim balističkim projektilima, u saradnji sa evropskim zemljama.
Na pitanje Mihaela Martensa iz FAZ-a, o vojnoj saradnji i o tome da bi Brisel trebalo da dozvoli da postanu članice jedinstvenog tržišta EU, da li je i to bila tema razgovora Vučića i Zelenskog, predsednik Srbije je rekao sledeće:
- Mi nismo razgovarali o bilo kakvoj vojnoj saradnji danas, i u današnje vreme. Šta će biti kada se rat završi to je druga stvar. A što se tiče ubijanja ja se nadam da će ubijanje da prestane - rekao je predsednik Vučić, pošto je Martens pomenuo ubijanje ruskih vojnika.
Vučić kaže da je dugo pričao sa Zelenskim juče, i da je izložio našu poziciju, kao i da razume njegovu poziciju.
- Ukrajina želi brzo članstvo u EU, i ja sam rekao predsedniku Zelenskom, da sve to razumem, ali da kao predsednik Srbije i neko ko je politički veteran ja ne vidim u ovom trenutku mogućnsot pre svega za Srbiju da uskoro postane članica EU, iz brojnih političkih razloga - rekao je Vučić.
Kazao je da će se uvek naći neko ko će na neki način blokirati put i Srbije i Ukrajine u EU.
- Ali što se nas tiče, mi nikada nećemo blokirati bilo čiji put u EU. Što se nas tiče ja mislim da je za nas strašno važno, sada sam gledao podatke o stopi rasta, mi smo po Eurostatu prva zemlja u Evropi po rastu. Sledeće godine očekujemo stopu rasta od 4 odsto. Imamo i Ekspo sledeće godine, i zahvalan sam Ukrajini. Ja sam o jedinstvenom tržištu mnogo govorio, i zašto je to od velikog značaja za nas. Ukrajina ima mnogo resursa i vredne ljude, koji mnogo mogu da daju Evropi, kao i Srbija, ali ja ne verujem da u Evropi postoji jednoglasnost oko puta u EU. Nažalost, pokazalo se da sam bio u pravu - istakao je on.
Zelenski je rekao da postoji mnogo pitanja koja se moraju izbalansirati, i na pitanje šta je potrebno od Evrope, istakao da je u pitanju više podrške.
- Ukrajina je ta koja se bori, jeftinije je da se finansira naša vojska i oprema, i zato moramo da se borimo za svaki novčić, svakog dana - kazao je Zelenski.
Istakao je da su sankcije kao vid pritiska na Rusiju veoma važne, i ističe da u ruskim raketama ima komponenti koje stižu i iz zemalja koje su veoma bliski partneri Ukrajine.
- Ne ubijaju partneri naše neprijatelje, mnogo traje rešavanje pitanja dozvola, i to je istina - istakao je Zelenski govoreći o birokratiji koja koči isporuke oružja.
Na pitanje novinara RTS o tome kako Srbija i Ukrajina mogu da napreduju zajedno na evropskom putu, Zelenski je kazao da smo mi partneri.
- Istina je da smo imali izuzetno, potpuno iskrene razgovore, i pričali smo o mnogim stvarima koje nisu za javnost, i važno je da imamo viziju partnerstva. Mi poštujemo teritorijalni integritet naših partnera, to je naša pozicija. Naš stav o Kosovu ostaje nepromenjen. Zahvalni smo i našim partnerima na poštovanju našeg teritorijalnog integriteta, uključujući i Krim - kazao je on.
Vučić je rekao da mnogi guraju Srbiju i Ukrajinu da budu rivali.
- Mi smo zaista partneri, nismo rivali, i uvek smo po pitanju teritorijalnog integriteta bili prijatelji. Mi ćemo nastaviti da sarađujemo, i ja verujem da postoje brojne oblasti u kojima naša saradnja može biti udvostručena i utrostručena. Naša trgodinska razmena i razmena u sferi usluga može da raste - istakao je on.
Predsednik je poručio Mihaelu Martensu da ćemo u septembru otvoriti fabriku dronova.
- Ali mi to radimo sa Izraelcima, Ukrajinci su veoma uspešni i imaju mnogo svojih fabrika dronova. Pa ćemo vas pozvati ovde na otvaranje - poručio je Vučić novinaru FAZ-a.
Obraćanje Volodimira Zelenskog
Volodimir Zelenski se zahvalio na sjajnom gostoprimstvu u Srbiji, i istakao da je Ukrajina sinoć bila meta velikog napada balističkim raketama i dronovima.
- Granatiranje je bilo tragično, 13 ljudi je ubijeno samo od 9 sati juče ujutru do 9 sati jutros. To je užasna tragedija, ruska agresija protiv nezavisne Ukrajine. 77 ljudi je povređeno, 12 regiona je napadnuto, i skoro svakog dana, svake noći, Ukrajina je primorana da istraje i izdrži ovo. Većina ruskih napada je usmerena prema postrojenjima koja su bitna za život ljudi. Nemamo nijednu elektranu koja nije napadnuta - kazao je on.
Dodaje da duboko ceni svaku podršku koju Ukrajina dobija od drugih zemalja.
Kaže da ljudi moraju da imaju mogućnost da žive, i dodaje da je razgovarao sa Vučićem o izazovima.
- Nijedna termoelektrana nije celovita, projektili su usmereni da bi učinili život Ukrajinaca nepodnošljivim, i svako jačanje saradnje u oblasti energetike sa partnerima je od velikog značaja. Trebalo bi vredno da radimo kako bi postigli sporazum o slobodnoj trgovini, i ti razgovori dobro napreduju - naglasio je on.
Zelenski je kazao da želi da vidi ubrzanje puta Srbije u EU, i dodaje da želi da svi vidimo signal EU da smo im potrebni.
- Važno je da ljudi svuda u svetu znaju da mi želimo dostojanstveni mir, i da bi trebalo iskoristiti svaku priliku, i u Vašingtonu, i Pekingu, u Evropi, na Bliskom istoku, u svim zemljama koje mogu da utiču na ove procese. Želim da zahvalim svakome u Srbiji ko je poželeo dobrodošlicu našem narodu, i nikada nećemo zaboraviti vašu dobrotu, i svima zahvaljujem, i vama dragi Aleksandre. Želim vašoj zemlji mir, i samo mir. Hvala, slava Ukrajini - zaključio je on.
Obraćanje predsednika Vučića
Predsednik kaže da mu je velika čast što je ugostio predsednika Ukrajine, i da je ovo nakon osam godina prva poseta jednog predsednika Ukrajine.
- Verujem da sve ono o čemu smo razgovarali, a tiče se unapređenja bilateralnih odnosa, da će doći do toga. Pričali smo o različitim temama, ono što je čini mi se najvažnije to je da je Srbija, i ja kao njen predsednik sam istakao, da podržavamo Povelju UN, Rezolucije UN, što znači teritorijalni integritet svih zemalja članica UN, što znači teritorijalni integritet Ukrajine, i veoma smo zahvalni Ukrajini što podržava teritorijalni integritet Srbije. Mi ćemo nastaviti da vodimo principijelnu politiku, po tom pitanju ne postoji nikakvo "ali" - kazao je on.
Vučić je naglasio da je tema razgovora bio i evropski put Srbije i Ukrajine.
- Što se Srbije tiče, Ukrajina će uvek imati punu podršku naše zemlje na evropskom putu. Mi ne pravimo komentare bilo kakve, kojima bismo nekoga da zaustavimo, i mi želimo Ukrajini da što pre otvori sve klastere, to je želja ukrajinskog naroda i rukovodstva. Mi sa time nećemo imati bilo kakav problem u budućnosti. Naprotiv, sve što možemo da učinimo, to ćemo da učinimo - istakao je Vučić.
Dodao je da smo značajno podigli obim trgovinske razmene, i da je gvožđe najznačajniji proizvod koji uvozimo iz Ukrajine.
- Verujem da ta razmena može biti mnogo veća. Pričali smo i o projektima iz oblasti infrastrutkure, angažovanju ukrajinskih kompanija u našoj zemlji. Kada sam ovo rekao, bio sam fasciniran mrežom železničkom koju ima Ukrajina, nedavno kada sam išao u Kijev, i verujem da mnogo toga možemo da naučimo od Ukrajine - kazao je on.
Kazao je da možemo mnogo više da učinimo po pitanju humanitarne pomoći, i da ćemo pomoći koliko god možemo.
- Želim da kažem da sam zahvalan ukrajinskom predsedniku u podršci koju nam pruža na evropskom putu. Želim građanima da kažem, nikada od Volodimira Zelenskog niste mogli da čujete jednu lošu reč o Srbiji. I veoma sam zahvalan na tome - naglasio je predsednik.
Vučić je izrazio nadu da će po okončanju rata naša saradnja biti snažnija, da možemo zajednički da izvozimo određene proizvode.
- Verujem da nam tek predstoje važni razgovori u budućnosti. Sinoć smo imali dug razgovor, danas smo imali veoma dobar razgovor, i zahvalan sam predsedniku Zelenskom. Nadam se da smo bili dobri domaćini - rekao je Vučić.
Potpisivanje međudržavnih ugovora
Nakon plenarnog sastanka usledilo je potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Državne službe Ukrajine za bezbednost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u oblasti zdravlja životinja i bezbednosti hrane.
Ugovore su potpisali ministri iz odgovarajućih resora.
Sastanak delegacija Srbije i Ukrajine
Nakon sastanka oči u oči, kako je najavljeno, počeo je sastanak delegacija Srbije i Ukrajine.
Fotografije sa sastanka Vučića i Zelenskog
Razgovor oči u oči
Predsednici Vučić i Zelenski su se potom uputili u Palatu Srbija gde će razgovarati oči u oči.
Himne i pregled počasnog stroja
Dva predsednika su sa podijuma ispred Palate Srbija mirno stajali dok je orkestar garde intonirao himne Ukrajine i Srbije.
Počasni bataljon garde je predsedniku predao raport, nakon čega su Vučić i Zelenski osmotrili postrojene pripadnike Vojske Srbije.
Zelenski se potom upoznao sa predstavnicima Vlade Srbije i članovima naše delegacije, i Vučić se rukovao sa predstavnicima delegacije iz Kijeva.