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Takozvana studentska lista za predstojeće izbore, jos uvek nije poznata javnosti, ali su zato poznata imena ljudi koji se nalaze na spisku za vetiranje, kojih je ukupno 99., ali i dosijei koje su pravili za svakoga ponaosob.

Prema informacijama do kojih je došao TV Informer, imena ljudi koji se nalaze na listi izglasao je tzv. studentski plenum, a na njoj se nalaze imena poput Vladana Đokića, Mila Lompara, Jasmine Paunović,Nemanje Vidića, Dragana Jovanovića, Dejan Bodiroga... i to su samo neka od imena pristalica studenata blokadera, koje su kritikovali, "vetirali" i tajno sastavljali dosijee o njima.

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Najnovije informacije tiču se i dosijea istaknute pristalice blokadera i njhihovih skupova, Zlatka Kokanovića, čiji je glavni razlog za eliminaciju "loš PR, problematičan imidž i povezanost sa spornim organizacijama".

A glavna krivica i sporna organizacija zbog koje je vetiran je - ni manje ni više nego Demokratska stranka.

Razlog za vetiranje Kokanovića, prema dokumentima koja su priložena u programu, leži u tome što je otkriveno da je on od 2023. godine predsednik biračkog odbora Demokratske stranke.

Podsetimo, Zlatko Kokanović, bio je jedna od vodećih ličnosti blokaderskih skupova, poznat po tome što je podstrekivao na nasilje i bahatost.

Takođe, podsećamo, Zlatko Kokanović bio je na visoko pozicioniranom 7. mestu na studentsko - blokaderskoj listi.

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Foto: Printscreen

Kurir Politika

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