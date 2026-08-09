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Takozvana studentska lista, iako još uvek nepoznata, postala je itekako poznata po spisku kandidata koje je već skinula sa liste, odnosno "vetirala", a o svakom kandidatu napravila je dosije.

Političar i rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić je jedan od ličnosti koji se našao na "listi za odstrel", a njegov dosije ispisan je na 39 strana. Taj isti Đokić, koji je, kako je naveo plenum u dosijeu "visokorizičan" - došao je na blokaderski skup u Vrbasu.

Đokić je, sa papirom u ruci kao govornik, stigao na skup - koji je opet pokazao svoju "snagu": bilo je tek par stotina ljudi..

Tim povodom se oglasila predsednica Narodne skupštine

Ana Brnabić. Foto: Marko Karović

- Gromoglasni aplauz svih 370 prisutnih! Impresivno - napisala je Ana Brnabić na Iksu.

Podsetimo, u dokumentu plenuma, naveden je čitav niz zamerki na Đokićev račun.

Iako priznaju da im je pružao podršku od novembra 2024. godine, tvrde da je ključno pitanje kako se ponašao u trenucima kada nije imao čitav pokret iza sebe.

Posebno se problematizuju dve epizode iz njegove karijere - njegov odnos prema projektu ''Beograd na vodi'' dok je bio dekan Arhitektonskog fakulteta i postupanje u slučaju doktorata Siniše Malog dok je bio rektor.

U dokumentu se Đokiću zamera i članstvo u Skupštini FK ''Crvena zvezda'', njegov odnos prema pojedinim javnim ličnostima, način na koji je izabran za rektora, kao i niz drugih odluka koje blokaderi ocenjuju kao sporne.

1/9 Vidi galeriju Vladan Đokić - dosije Foto: Informer printscreen

- Predlažemo veto na kandidaturu Vladana Đokića, po tačkama 2 i 6. Ne po kriterijumima Direktive, koje ispunjava, i ne po priči o komisiji i nadstrešnici, koju smo proverili i odbacili kao netačnu. Nego zato što je na dva najveća iskušenja u karijeri, o Beogradu na vodi kao dekan i o doktoratu Siniše Malog kao rektor, izabrao ćutanje i obustavljanje, dok se pokret iz kog ova lista nastaje bori upravo protiv toga. Njegovo držanje uz studente od novembra 2024. priznajemo bez ostatka, ali pitanje veta nije kako se čovek drži kad uz njega stoji ceo pokret, nego kako se držao kad je stajao sam. I na kraju, o postupku: ovaj predlog je u jednoj fazi sadržao i optužbu o Revizionoj komisiji. Povukli smo je istog trenutka kad ju je zvanični dokument oborio. Isti aršin, istina pre koristi, primenjen je na sve što je u dokumentu ostalo - piše u zaključku dosijea.