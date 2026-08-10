PREKI SUD! Blokaderi kažu demokratija, a sprovode - JEDNOUMLJE! "Nedorasli, ideologijom opijeni ljudi, koji ne znaju ništa o demokratskim sistemima"
Sastavljanje tajnih spiskova za vetiranje, psihološka analiza i prikupljanje podataka o svakom kandidatu ponaosob, donošenje odluka i "precrtavanje" svakoga kome je nađena "mrlja" u biografiji, kao i kreiranje dosijea o ljudima koji u nekom trenutku nisu delili identične stavove, do sada je uglavnom bilo prisutno u totalitarnim sistemima i određenim poglavljima prošlosti koja su ostala, reklo bi se, iza nas.
Međutim, najnovija akcija "studentske liste", tj. njihovog plenuma koji o svemu odlučuje, a koji je sastavio detaljne dosijee i "vetirao" čak 99 kandidata sa izborne liste sa obrazloženjima koja zadiru u njihovu stručnost, obrazovanje, pa čak i psihološki profil, etiketirajući ih kao "nedovoljno obrazovane", "nedovoljno stručne, s lošim imidžom", nameće ključno pitanje - da li se uopšte može govoriti o demokratiji i slobodi govora i mišljenja, ili je ovo primer klasičnog jednoumlja.
Za profesora Filozofskog fakulteta Vladimira Vuletića postupci studentskog pokreta, koji kako kaže, donosi odluke prema svom nahođenju i mišljenju nemaju nikakve veze s demokratijom.
- Demokratija kakva postoji svuda u Evropi je parlamentarna i nešto sasvim drugo od onoga što oni zamišljaju. Pre svega, mi ne znamo ništa o tom plenumu i tim ljudima koji su donosili odluke i pravili dosijee za svoje kandidate. Od početka je bilo jasno da u tom pokretu postoje različite frakcije i struje, da ih podržavaju različite interesne grupe i to nije ništa novo. Da će biti sukoba između njih, i to je jasno bilo još pre godinu dana. Sukob je sada izašao na videlo, kad je trebalo da se vidi ko će na kom mestu biti. Ne znamo da li je u pitanju neka strana ambasada, da li su to nevladine organizacije i postavlja se pitanje odakle im sve te informacije o kandidatima koje su prvo izabrali, pa vetirali... Da li možda sarađuju s nekim službama, od kojih dobijaju te informacije da su određeni nepodobni, nelojalni, s lošim imidžom ili da su nedovoljno obrazovani? Takođe, s takvom demokratijom mi nikada ne bismo mogli da ispunimo nijedan kopenhaški uslov za ulazak u EU i to treba imati u vidu. Ali opet se vraćamo na pitanje ko su, šta su i za šta se zalažu. Demokratija u njihovom slučaju ne postoji i nije poznata u današnjem svetu. No, kako seju, tako će i žnjeti - kazao je Vuletić za Kurir.
Politički analitičar Sava Stambolić kaže za Kurir da potezi "studentske liste" predstavljaju manipulaciju i pokušaj da se dodvore biračima, kao i da sakriju neke ljude za koje postoje negativne reakcija u javnosti.
- Ono što je suština jeste da lista nije zvanično objavljena i da pokušavaju da na taj način obmanu građane. Od pitanja ko će biti ili neće i ko je vetiran mnogo je važnije ko istupa sve vreme u njihovo ime. To su oni ljudi koji imaju veoma problematične stavove, koji podstiču podele i pozivaju na nasilje. Svaki proces vetiranja je jedan marketinški trik koji treba da posluži u određenom momentu da se sanira ionako veoma narušen rejting samog blokaderskog pokreta. Kada je reč o demokratiji, nikako ne možemo govoriti o tome, jer nemaju jasnu organizaciju u kojoj postoji neki statut, pravila kako se biraju organi i prava koja imaju članovi, jer mi ne znamo ko su ta tela koja povremeno objave nešto na društvenim mrežama - kaže Stambolić.
On ocenjuje da je to "jedan totalitarni pokret".
- To je nešto što nema veze s transparentnim vrednostima za koje one tvrde da se zalažu. Samo je pitanje u čije ime se sprovodi ta vrsta totalitarnog ideološkog ponašanja prema ljudima, u skladu s nekim revolucionarnim organizacijama. To je njihov stil koji primenjuju, a oni koji su podržali to postaće žrtve takvih poteza, kao što vidimo. Kada bi hipotetički došli na vlast, mogli bismo da očekujemo stvari iz najgorih vremena totalitarnog režima koje smo, nažalost, videli na mnogim primerima u istoriji, kada nedorasli, ideologijom opijeni ljudi, koji ne znaju ništa o umerenim demokratskim sistemima, dođu na vlast.
Građani nisu naivni
Politički analitičar Stevica Deđanski kaže za Kurir da mu sve liči na komuniste koji su posle Drugog svetskog rata sa svojim organizacijama "hapsili ljude bez optužnica i dokaza".
- To je taj stepen "demokratije", način razmišljanja i bavljenja politikom plenuma i studentskog pokreta. Kod ljudi koji prekim sudom donose odluke i prave nekakve dosijee o kandidatima koji su im na listi i koji su im bili dojučerašnji saveznici i istomišljenici nema i ne može biti demokratije. Kada bi došli kojim slučajem na vlast, ništa novo ne bismo videli, jer je ovo i više nego dovoljno. Ako su građani naivni, a siguran sam da nisu, već sada znaju šta mogu da očekuju od njih - kazao je Deđanski.
Podsećamo, informacije do kojih je došao TV Informer pokazuju da je plenum studenata u blokadi vetirao 99 ljudi s liste i objavio dosijee za svaku osobu koja se na listi nalazi. Među njima su rektor Beogradskog univerziteta i političar Vladan Đokić ("visokorizičan"), bivša tužiteljka Jasmina Paunović (dovedena u pitanje njena stručnost), nekadašnji fudbaler Nemanja Vidić ("nije lojalan"), nekadašnji košarkaš Dejan Bodiroga ( "nedovoljno obrazovan"), Zlatko Kokanović ("loš imidž i PR"), nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić ("vodio lošu monetarnu politiku"), dok glumac Dragan Jovanović Gagi "nije dostavio biografiju".
Kurir Politika