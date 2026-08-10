Politički analitičar Sava Stambolić kaže za Kurir da potezi "studentske liste" predstavljaju manipulaciju i pokušaj da se dodvore biračima, kao i da sakriju neke ljude za koje postoje negativne reakcija u javnosti.

- Ono što je suština jeste da lista nije zvanično objavljena i da pokušavaju da na taj način obmanu građane. Od pitanja ko će biti ili neće i ko je vetiran mnogo je važnije ko istupa sve vreme u njihovo ime. To su oni ljudi koji imaju veoma problematične stavove, koji podstiču podele i pozivaju na nasilje. Svaki proces vetiranja je jedan marketinški trik koji treba da posluži u određenom momentu da se sanira ionako veoma narušen rejting samog blokaderskog pokreta. Kada je reč o demokratiji, nikako ne možemo govoriti o tome, jer nemaju jasnu organizaciju u kojoj postoji neki statut, pravila kako se biraju organi i prava koja imaju članovi, jer mi ne znamo ko su ta tela koja povremeno objave nešto na društvenim mrežama - kaže Stambolić.

On ocenjuje da je to "jedan totalitarni pokret".

- To je nešto što nema veze s transparentnim vrednostima za koje one tvrde da se zalažu. Samo je pitanje u čije ime se sprovodi ta vrsta totalitarnog ideološkog ponašanja prema ljudima, u skladu s nekim revolucionarnim organizacijama. To je njihov stil koji primenjuju, a oni koji su podržali to postaće žrtve takvih poteza, kao što vidimo. Kada bi hipotetički došli na vlast, mogli bismo da očekujemo stvari iz najgorih vremena totalitarnog režima koje smo, nažalost, videli na mnogim primerima u istoriji, kada nedorasli, ideologijom opijeni ljudi, koji ne znaju ništa o umerenim demokratskim sistemima, dođu na vlast.