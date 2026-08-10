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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas i sutra na jugozapadu Srbije. Posetu će započeti Prijepolju, a zatim će obići veliki broj lokacija u Priboju i Novoj Varoši.

Predsednik je tom prilikom govorio o najvažnijim temama i odgovarao na pitanje medija.

Na pitanje zbog čega su se ljudi iz ovog kraja žalili na sajtu "Ko si bre ti", predsednik kaže da je Saudin Ćatić pisao da predsednik opštine neće da ga primi.

- Ništa ne krijem, zapamtio sam svako ime i prezime. Imam 100 prijava za Prijepolje, ne može da se desi da nikoga ne primiš. Može i da ne bude u pravu, moraš da ga primiš i da razgovaraš sa njim. On je za tebe zakon, sve, moraš da ga primiš. Taj te je čovek birao, iako te nije birao, on te je birao - poručio je Vučić predsedniku opštine.

Istakao je da ne može da podnese "kada neko kaže da je tražio razgovor, a ne može da dođe do lokalnog rukovodstva".

- Ne mogu da razumem to, nisi baš predsednik Nemačke - istakao je on.

Na konstataciju jednog domaćina da je predsednik opštine dobar, Vučić je poručio:

- Čuo sam da je dobar, ali i da jednog čoveka nije primio. Meni je to signal da bude vredniji - kazao je predsednik.

Predsednik opštine je kasnije rekao predsedniku da prijava jeste čoveka iz Prijepolja, ali da se odnosila na predsednika opštine Nova Varoš, i kaže da se trudi da primi svakoga.

Više o tome šta je predsednik pričao, možete pročitati OVDE.