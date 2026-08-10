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Poseta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Beogradu ogolila je različite aršine dela domaće javnosti - onog iz opozicije i civilnog sektora - koji umesto da pozdrave još jedan diplomatski poen Beograda i saradnju dve države, osporavaju taj događaj svetskog nivoa, potpuno ignorišući stav Ukrajine prema Srbiji i njenom teritorijalnom integritetu.

Lider stranke Srce Zdravko Ponoš izjavio je da će posetom ukrajinskog predsednika "na dobitku biti samo Vučić", a Duško Lopandić da "Beograd šalje signal Briselu i očekuje nagradu". Miloš Jovanović (Novi DSS), koji čvrsto brani stav da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije, poručio je da "Vučić Srbiju postepeno, ali temeljno potčinjava Zapadu".

Ni civilni sektor nije ostao bez komentara, pa je tako tačno 100 ličnosti potpisalo protestno saopštenje protiv pozivanja u zvaničnu posetu Srbiji predsednika Ukrajine. Među potpisnicima su Slobodan Antonić, Siniša Atlagić, Slobodan Orlović, Zoran Čvorović, Milomir Stepić, Danilo Basta, Vladan Glišić, Miloš Ković, Časlav Koprivica, Ljiljana Čolić i drugi, predsednici nekih udruženja, vojnih lica u penziji, advokata, kulturnih radnika.

Haotična slika

Politički analitičar Branko Radun kaže za Kurir da su u pitanju različiti standardi i da kritikovanje posete Zelenskog predstavlja "bizarnu situaciju".

Foto: Kurir TV

- Ova poseta je za mnoge bila iznenađenje, jer su mnogi smatrali da je Srbija mala Rusija, da je Vučić ruski saradnik i uvek je bila neka potraga za nekim ruskim ljudima i lobistima u Vučićevom okruženju. Ova poseta je pokazala da to nije tačno, kao što su prethodne komunikacije s Rusijom pokazale da Srbija nije prihvatila NATO politiku, sankcije i slično. Možda mogu rusofili da budu nezadovoljni ovom posetom, ali ovi koji se zalažu za EU, NATO - ne. Možda im jedino smeta što je Zelenski veći Srbin od srpskog nevladinog sektora, opozicije i pojedinih medija. U svakom slučaju, u pitanju je jedna haotična slika, jer jedni pričaju jedno, rade drugo, a misle treće. Jako je smešno da kad u Srbiju dođe predsednik Ukrajine i kaže da je Kosovo Srbija, to izaziva histeriju kod određenog dela našeg stanovništva. U suštini, svi bi trebalo da budu prosrpski orijentisani i da se zalažu za naše interese. Mi smo mala zemlja, ne možemo uvek izgurati svoje ciljeve, ali ne možemo da guramo ni tuđe, a zapostavljamo svoje - objasnio je Radun.

Za 180 stepeni

Politički analitičar Marko Miškeljin kaže za Kurir da "pojedine organizacije i opozicione stranke, iako su se zalagale za iste stvari, u momentima kada ne vide svoj politički benefit, okreću priču za 180 stepeni".

Marko Miškeljin,Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Ogoljena je situacija da se sve gleda kroz dnevnopolitičke lične interese, nikako kroz državne, za razliku od predsednika Srbije, koji je uspostavio takvu politiku koja daje rezultate. A poseta Zelenskog je samo potvrda svega toga. Srbija vodi dobru diplomatiju, pokazala je da je principijelna i da se drži međunarodnog prava i to je ono što je i sam Zelenski potvrdio, a šta pokušava da ospori određeni deo u Srbiji. Država je apsolutno pokazala da sedi na svojoj stolici, da vodi spoljnu politiku u skladu s međunarodnim pravom i sopstvenim interesima - zaključio je Miškeljin.