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Glumac Nikola Đuričko, poznat po stalnim optužbama na račun sopstvene države i naroda, izneo je ponovo niz skandaloznih optužbi na račun Srba, govoreći tom prilikom o ratovima devedesetih.

On je, gostujući u podkastu "Zinzula", koji vodi i uređuje kolumnista podgoričkih "Vijesti" Brano Mandić, a čiji su tekstovi godinama prepoznatljivi po konstantnom prozivanju Srbije i negativnom negativnom odnosu prema njoj, srpskom stanovištu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi - rekao da su Srbi glavni krivci, zločinci i "loši momci" na Balkanu.

Govoreći o filmu Anđeline Džoli u kojem je svojevremeno igrao, Đuričko je ocenio da je srpska strana u tom ostvarenju prikazana "prilično grozno," ali je zatim otišao korak dalje, obrazlažući zašto, prema njegovom viđenju, takav prikaz "ne treba da iznenađuje".

- Što sam snimao film s Anđelinom Đoli, opet se vraćam, je l' ti se ne dopada film? Legitimno. Nemoj da ga gledaš. Film je u tome što je sad tu malo naša strana prikazana prilično grozno. Ali ti, brate, otidi u Bosnu pa ti pitaj tamo ljude, oni će ti reći da smo mi "bad guys", što se njih tiče - kazao je.

Đuričko je potom izneo i najtežu kvalifikaciju, tvrdeći da su zločini tokom ratova činjeni pod srpskim nacionalnim obeležjima.

- Zato što su oni, zavijeni srpskom zastavom, pravili te svoje svinjarije i pljačke i ubistva i silovanja i sva čuda. Razumeš? - rekao je Đuričko.

Mandić je potom Đurička pitao i o studentskim protestima u Srbiji, a glumac je potvrdio da im je podršku pružio gotovo od samog početka.

- Pa jesam, ja sam im dao podršku još posle dve-tri nedelje, čim su oni krenuli. Dve najveće partije kod nas su ti dvojica tipova koji su ležali 20 godina u Hagu, oni su počasni članovi njihovih glavnih odbora i svega. Pa kome šta sad... kako ti sada pričaš s nekim Albancem, ili da pričaš s nekim, ne znam, Bosancem.

On je potom govorio i o sopstvenoj karijeri u inostranstvu, navodeći da mu činjenica da dolazi iz Srbije otežava dobijanje uloga i određene procedure.

- Jako je teško doći do kastinga, jako je teško, i onda jako je teško dobiti kasting... A to je zato što sam ja iz Srbije. Da sam ja, recimo, iz Osijeka, ja bih ta dva filma već obavio - rekao je Đuričko.

Na kraju je položaj glumaca sa tzv. Kosova on je predstavio kao još teži, rekavši da oni "mučeni ne mogu niđe da idu".