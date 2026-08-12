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Komandant Kfora, general-major Ozkan Ulutaš, istakao je na sastanku sa predsednikom Srpske liste Zlatanom Elekom da je proces optimizacije rasporeda Kfora pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji.

Ulutaš je primio Eleka u utorak, u sedištu Kfora u bazi „Filmski grad“, na zahtev predsednika Srpske liste, a sastanku su prisustvovali i potpredsednik ove stranke Igor Simić, poslanica Jovana Radosavljević i gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević.

Kako je saopšteno iz Kfora, tokom sastanka su razmenjena mišljenja o nizu pitanja, uključujući bezbednosnu situaciju na severu Kosova i aktuelnu primenu najavljenog procesa optimizacije rasporeda Kfora.

- Komandant Kfora istakao je da je proces optimizacije pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu. Ponovio je da će se ovaj proces sprovoditi postepeno. On je zasnovan na uslovima na terenu i može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji koji bi mogli da utiču na dugoročnu bezbednost na Kosovu i regionalnu stabilnost. Dodao je da će Kfor ostati u potpunosti opremljen i adekvatno raspoređen kako bi mogao da odgovori na sve relevantne događaje, u skladu sa svojim dugogodišnjim mandatom Ujedinjenih nacija - navodi se u saopštenju.

Ulutaš je naglasio da Kfor i dalje ima ulogu prvog odgovora kada je reč o bezbednosti manastira Visoki Dečani i da je posvećen njegovoj zaštiti, kao i da je postepeno povlačenje prisustva Kfora sa glavnog mosta na Ibru u početnoj fazi.

- Kada ovaj proces bude završen, Kfor će zadržati snažno prisustvo u Severnoj Mitrovici i na severu Kosova, u interesu svih zajednica - ističe se u saopštenju, a prenosi Kosovo online.

Kfor, kako se navodi, nastavlja da ispunjava svoj mandat zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN iz 1999. godine, doprinoseći održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu i slobode kretanja.

U saopštenju se dodaje da u ostvarivanju tog mandata "Kfor deluje nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa Kosovskom policijom" i Misijom EU za vladavinu prava na Kosovu (Euleks), u okviru njihovih odgovarajućih uloga u reagovanju na bezbednosne incidente.

Kfor je juče saopštio da je počelo smanjivanje stalnog prisustva na glavnom mostu na Ibru, koji spaja Južnu i Severnu Mitrovicu, obrazloživši odluku poboljšanom bezbednosnom situacijom.