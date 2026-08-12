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Blokaderi uporno pokušavaju da se predstave kao ozbiljna politička alternativa, a onda bace telefon na travu i padnu glumeći kako ih neko udara!

Upravo takav snimak se širi društvenim mrežama: blokader trči pored prometne ulice, pa svoj mobilni baca u travu, dramatično pada, počinje da se trese simulirajući reakciju tela na nećije udarce.

Nalog „Istina boli” ocenio je da su blokaderi pokušali da naprave incident prilikom postavljanja transparenta kod restorana Franš u Beogradu, ali da je sve završeno tako što je jedan od učesnika, kako navode, "simulirao napad" na samog sebe!

Korisnik Luka Simić poručio je da je od protesta napravljena „predstava”, a od incidenta „scenario”, dok je Marko Zen čitavu scenu uporedio sa fudbalskim simuliranjem i ironično poručio da je „Holivud na aparatima”.

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"Oskar za najbolju dramsku simulaciju ide majstoru sa Franša. Kad već pravite cirkus po ulici, daj bar naučite kako se uverljivo padne, ovako ste ispali samo teške komedije i blam godine", jedna je od poruka na Iksu

Ali tu se blam blokadera ne završava. U drugom nastupu jedan od učesnika govorio je o solidarnosti i Prajdu, dok je pažnju javnosti više od same poruke privukao kompletan nastup grupe koja ga je okruživala.

"Od protesta napraviše predstavu, a od incidenta scenario. Kada kamere zabeleže šta se zaista dešava, teško je objasniti ono što svi vide svojim očima. Smešno, ali i tužno", poručili su.

Još upečatljiviji bio je istup muškarca iz Kraljeva koji je govorio o fizičkom obračunu i tome ko sme ili ne sme da mu izađe „jedan na jedan”, kako protivnici na njega navodno kreću tek kada ih je „pet-šest”. On to sve govori obučean kao za plažu, u šortsu i papučama, a komentari su da je reč o blokaderu iz Kraljeva kojeg među njima zovu Krompirko.

I na kraju, šlag na tortu - blokader se pravi da ne zna ko je rektor Đokić i pitanje o vetiranju rektora sa "studentske liste" vidi kao provokaciju (?!).

Pogledajte sve ove scene u zajedničkom videu:

01:20
Blamovi blokadera Izvor: Društvene mreže

 Kurir Politika

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