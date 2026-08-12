ko je vas poznavao, ni pakao mu...

ko je vas poznavao, ni pakao mu...

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Blokaderi uporno pokušavaju da se predstave kao ozbiljna politička alternativa, a onda bace telefon na travu i padnu glumeći kako ih neko udara!

Upravo takav snimak se širi društvenim mrežama: blokader trči pored prometne ulice, pa svoj mobilni baca u travu, dramatično pada, počinje da se trese simulirajući reakciju tela na nećije udarce.

Nalog „Istina boli” ocenio je da su blokaderi pokušali da naprave incident prilikom postavljanja transparenta kod restorana Franš u Beogradu, ali da je sve završeno tako što je jedan od učesnika, kako navode, "simulirao napad" na samog sebe!

Korisnik Luka Simić poručio je da je od protesta napravljena „predstava”, a od incidenta „scenario”, dok je Marko Zen čitavu scenu uporedio sa fudbalskim simuliranjem i ironično poručio da je „Holivud na aparatima”.

"Oskar za najbolju dramsku simulaciju ide majstoru sa Franša. Kad već pravite cirkus po ulici, daj bar naučite kako se uverljivo padne, ovako ste ispali samo teške komedije i blam godine", jedna je od poruka na Iksu

Ali tu se blam blokadera ne završava. U drugom nastupu jedan od učesnika govorio je o solidarnosti i Prajdu, dok je pažnju javnosti više od same poruke privukao kompletan nastup grupe koja ga je okruživala.

"Od protesta napraviše predstavu, a od incidenta scenario. Kada kamere zabeleže šta se zaista dešava, teško je objasniti ono što svi vide svojim očima. Smešno, ali i tužno", poručili su.

Još upečatljiviji bio je istup muškarca iz Kraljeva koji je govorio o fizičkom obračunu i tome ko sme ili ne sme da mu izađe „jedan na jedan”, kako protivnici na njega navodno kreću tek kada ih je „pet-šest”. On to sve govori obučean kao za plažu, u šortsu i papučama, a komentari su da je reč o blokaderu iz Kraljeva kojeg među njima zovu Krompirko.

I na kraju, šlag na tortu - blokader se pravi da ne zna ko je rektor Đokić i pitanje o vetiranju rektora sa "studentske liste" vidi kao provokaciju (?!).

Pogledajte sve ove scene u zajedničkom videu:

01:20 Blamovi blokadera Izvor: Društvene mreže