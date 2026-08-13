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Novi rat na relaciji "parlamentarna opozicija - tzv. studentska lista rasplamsao se nakon što se saznalo da je Miroslav Ilić, pokrajinski poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG), na čijem čelu se nalazi čelu Pavle Grbović, u tajnosti od centrale stranke učestvovao u formiranju nove poslaničke grupe "Vojvodina uz studente".

PSG-u se očigledno nije dopalo prelaženje svog člana na stranu blokadera, o kojem nisu bili ni obavešteni, pa su požurili da se ekspresno ograde od Ilića, ali su zauzvrat popili optužbe da rade za aktulenu vlast!

Nije odluka PSG

- Vojvođanski odbor PSG saopštava da je pokrajinski poslanik PSG Miroslav Ilić, u ličnom svojstvu i bez odluke Pokreta slobodnih građana, zajedno sa nekoliko poslanika drugih stranaka, učestvovao u formiranju poslaničke grupe "Vojvodina uz studente" u Skupštini AP Vojvodine - navodi se u saopštenju Vojvođanskog odbora PSG koja je inicirala novu turu napada na njih od strane blokadera:

- Naravno da nije. Vaša podrška ide AV - bio je samo jedna od komentara blokadera na ovo saopštenje.

Političkom analitičaru Nebojši Obrkneževu nije, kaže, jasno "kao ni većini" ko šta radi, ko je s kim i "ko pije, a ko plaća" u redovima opozicije.

- Ali jeste jasno da je srpska parlamentarna opozicija zbog blokadera izgubila i ono malo podrške građana koju je imala, a sada će izgleda gubiti i poslanička mesta i članove - kaže Obrknežev.

Neki im trebaju

On dodaje da najnoviji razvoj situacije između opozicije i blokadera pokazuje da opozicioni lideri ne mogu da kontrolišu svoje članstvo.

- Iako je "studentska lista" mnogo puta izjavila da neće ništa da ima sa opozicijom, očigledno je da im ipak neki opozicionari trebaju za neke operativne poslove, te se ne libe da ih "ukradu" od starijih kolega. Što se više budu približavali izbori, i opozicija i blokaderski pokret će se suočavati sa sve više problema, jer se oni jedva dogovore na nivou jednog lokalnog plenuma, šta god to bilo, a sutra bi kao trebalo da se dogovore kako će da vode državu. Ako već prilikom formiranja jedne poslaničke grupe dolazi do sukoba, precrtavanja kandidata, međusobnih optužbi i ograđivanja, sasvim je legitimno postaviti pitanje kako bi izgledalo upravljanje ozbiljnim državnim sistemom kad bi ti ljudi dobili stvarnu političku odgovornost. Nije tema protiv koga će neko da glasa, jer se glasa za nekog, a ne protiv, glasa se za onog ko će da vodi državu, da vodi institucije, donosi odluke i stane iza njih imenom i prezimenom, a ne mitskim plenumima. Naravno, ovde na delu vidimo i već klasično jednomumlje blokadera: ako se neko ne slaže u potpunosti s njima, onda je odmah Vučićev - govori Obrknežev.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

Da podsteimo, poslaničku grupu "Vojvodina uz studente", pored Ilića iz PSG čine poslanici Demokratske stranke Ljiljana Gusić i Daniel Kovačić, Tatjana Ljubišić iz Zeleno-levog fronta i nezavisni pokrajinski poslanik Radivoje Jovović, koji je na društvenim mrežama objavio da će ova poslanička grupa podržavati tzv. studenstki pokret.