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Lider Ekološkog pokreta Aleksandar Jovanović Ćuta uputio je oštre kritike na račun studentskog pokreta i načina na koji se formira takozvana studentska lista, ocenjujući da se od javnosti kriju i ljudi i politika tog pokreta, dok je istovremeno priznao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ostao jak, ako ne i jači nego što je bio pre protesta i blokada.

- On (Vučić) je uspeo da posle godinu i po dana vrati to svoje biračko telo, time se on konstantno bavi godinu i po dana. Mi potcenjujemo Aleksandra Vučića. I sad svi u fazonu "sklanjaj se, ajde da podržimo studentsku listu". Gledamo ko je na toj listi. Koga ja tačno treba da podržim? Rektora Đokića, Jasminu Paunović ili Jelenu Pavlović? Ja ne mogu da podržim nešto što nisam video i to sam ponovio sto puta. Neka studentska lista i svi ljudi koju su se okupili oko njih pokažu kako izgleda to jedinstvo. Tamo isto imate raznih uticaja i podela. Umesto da ujedine, oni su na neki način podelili i isključili iz cele te borbe ljude sa etiketom da su nesposobni, nikakvi, i spakovali sve u jedan isti koš - kazao je Ćuta u emisiji "Bez pardona".

Dodao je da je "u taj paket" pored opozicije ušao i "Proglas" i neki profesori

- Ja u tome neću da učestvujem. Mi ne znamo ništa, to je pitanje za ljude koji treba da se opredele za tu listu i da glasaju za tu listu za koju imaju prava da pitaju kakav je odnos prema EU, prema Kosovu, prema litijumu i našim prirodnim bogatstvima, od toga se beži. U jednom trenutku će i ta politika i ljudi morati da izađu na čistinu. Kada dođe vreme da se deklarišu, ko će da utvrdi identitet? To je problem kad ti nećeš da staneš na crtu i kažeš kako se zoveš i prezivaš i da kažeš mi smo ljudi koji vode taj pokret - kazao je on.