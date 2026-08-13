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Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je da je brutalno prebijanje Nenada Raškovića u Zubinom Potoku slika ophođenja pripadnika tzv. kosovske policije prema Srbima u poslednjih nekoliko godina i naveo da je jedini način da se spreče takvi napadi u odlučnom delovanju i reakciji međunarodne zajednice koja je, kako kaže, do sada izostajala.

Starović je rekao da pripadnici specijalnih, militarizovanih, monoetničkih albanskih jedinica tzv. kosovske policije haraju severom AP Kosovo i Metohija u prethodnih pet godina kada je, kako je naveo, Aljbin Kurti konsolidovao svoju vlast unutar privremenih institucija samouprave.

1/9 Vidi galeriju Nenad Rašković koga je prebila tzv. kosovska policija Foto: Srpska lista

- Ovo što se pre dva dana desilo, sa takvim premlaćivanjem Nenada Raškovića, je jedan u nizu od više stotina incidenata te vrste, kada govorimo o brutalnom ophođenju, premlaćivanju, vređanju, seksualnom uznemiravanju i svemu ostalom, što je veoma precizno i detaljno dokumentovano, pre svega kroz rad Kancelarije za Kosovo i Metohiju - rekao je Starović i istakao je da jedini način da se stane na put takvim napadima u odlučnom delovanju i reakciji međunarodne zajednice koja je do sada izostajala.

Starović je naveo da se, kada je reč o zapadnom delu međunarodne zajednice koja je, kako kaže, sponzor separatizma kosovskih Albanaca, ne može očekivati konkretno delovanje, ali da se mora insistirati na obuzdavanju kampanje vatre i besa koju Aljbin Kurti sprovodi od početka 2022. godine.

- Do sada nismo videli odlučniju reakciju od strane EU, iako ovakvi događaji ne bi smeli da se ignorišu. Nezamislivo bi bilo u bilo kojoj evropskoj državi da se bilo koja policija ophodi na takav način. I zato su ove slike toliko upečatljive i toliko potresne, teške telesne povrede koje je pretrpeo Nenad Rašković od strane policije, koja bi bilo gde u Evropi trebalo da obezbeđuje sigurnost za stanovništvo, a ovde predstavlja pretnju po sigurnost - rekao je Starović i podsetio da iz EU stižu samo verbalne osude, ali da se do sada nije videla politička volja da se aktiviraju ozbiljnije poluge uticaja.

Starović je podsetio da je u junu 2023. godine EU izdala saopštenje u vidu zahteva koje su podržale sve države članice, sa zahtevom za deeskalaciju upućenim prema Beogradu i Prištini.

- Budući da Priština nije ispoštovala upravo taj zahtev za deeskalaciju, EU je uvela restriktivne mere prema prištinskoj administraciji. Mi smo smatrali da su te mere blage, sastojale su se u zadržavanju ne malih finansijskih sredstava prema prištinskoj administraciji, odsustvu sastanaka na višem nivou sa Kurtijem. Te mere nisu dale nikakvog efekta, više nade polažem u reakciju SAD jer se u prethodnim godinama pokazalo da, kada postoji volja, Vašington može da pokrene ozbiljnije poluge uticaja - poručio je ministar.

Kako je rekao, to se videlo kroz delovanje nekadašnjeg specijalnog izaslanika Vašingtona Ričarda Grenela tokom 2019. i 2020. godine, kao i kada je iz Vašingtona zaustavljeno oduzimanje licence Telekomu Srbija. Govoreći o najavi KFOR-a o povlačenju sa glavnog mosta na Ibru u severnoj Kosovskoj Mitrovici, Starović je rekao da se ta odluka opravdava obrazloženjem o povećanom nivou bezbednosti što je, kako je naveo, cinično imajući u vidu sve što se dešava na KiM poslednjih godina.

Starović je rekao da se KFOR ''skriva'' iza formulacije po kojoj predstavlja ''silu trećeg odgovora'', a da treba imati u vidu šta je njihov mandat koji im je dodeljen u skladu sa Rezolucijom 1244.

- Jasne su nadležnosti i mandat KFOR-a koji mora da obezbedi bezbednost i sigurnost za sve građane koji žive na KiM, pre svega za one koji su ugroženi, a to su Srbi i drugo nealbansko stanovništvo'', rekao je Starović.

Ukazao je i da je pitanje potpunog otvaranja glavnog mosta na Ibru, što najavljuju zvaničnici u Prištini, predmet dijaloga Beograda i Prištine i naveo da je definisan niz preduslova za postepeno puštanje saobraćaja na tom mostu.