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Zeleno-levi front (ZLF) i dalje potresa ozbiljan unutrašnji raskol zbog nedavne odluke rukovodstva stranke da se pruži podršku tzv. "studentskoj listi" na sledećim parlamentarnim izborima, a sada je na površinu isplivale i optužbe za potencijalnu prodaju glasova!

Funkcionerka Zeleno-levog fronta Natalija Stojmenović je gostujući na opozicionoj televiziji N1otvoreno priznala da u stranci vlada opšti haos i da mnogi, uključujući i nju samoj, oštro protive davanju podrške tzv. studentskoj listi.

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Na pitanje voditeljke da li je bila među onima koji su podržali "studente", s obzirom na to da je njen stranački kolega profesor Kostić već obelodanio da postoje duboke podele, Stojmenovićeva je odgovorila:

- Ono što je mene brinulo i što me i dalje brine kada se radi o studentskom pokretu i o studenskoj listi jeste to što još uvek nemamo komunikaciju sa njima. Iskreno, nakon govora Jelene Pavlović prosto neke rezerve su postojale - priznala je Stojmenovićeva, koja se tu nije zaustavila već je iznela mnogo ozbiljnije otužbe:

- Ja sam u Skupštini grada Beograda gledala kako pokret "Mi - Snaga iz naroda" pobedu koja je tada postignuta u Beogradu prodaje SNS-u. I sad, najiskrenije, ja mislim da rezerve prema svakom političkom akteru moraju da postoje. Zato i kažem, moramo razlikovati studenski pokret od studenske liste koja kao politička organizacija izlazi na izbore - rekla je ona i poručila da niko ne može raditi posao bolje od ZLF-a.

Kurir Politika

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