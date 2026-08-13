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Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić odazvao se danas pozivu tužilaštva i dao izjavu u svojstvu okrivljenog u postupku koji se, kako je naveo, odnosi na navodno falsifikovanje dokumenata.

Tužilaštvo je 5. avgusta obavestilo funkcionere Srpske liste da u svojstvu okrivljenih daju izjave u slučajevima koji se protiv njih vode, jer su, kao predstavnici srpskih institucija, izdavali „falsifikovana dokumenta“.

Osim Simića, postupak je pokrenut i protiv Ivana Zaporošca, Ivana Todosijevića, Zorana Todića i Vasilija Tomaševića.

Nakon saslušanja, Simić je rekao da je sve što je radio kao predsednik Penzionog fonda bilo u skladu sa zakonom i u interesu građana.

- Uvek ću se odazvati pozivu svih institucija zato što smatram da nisam prekršio nikakav zakon i da nisam radio na štetu bilo koga. I to je činjenica za koju verujem da će tužilaštvo imati na umu kada bude odlučivalo o daljem toku postupka. Kao predstavnik srpskog naroda, današnji dan samo pokazuje da delimo sudbinu ovog naroda. Dakle, kao što pozive dobijaju svi ostali Srbi, tako sam dobio i ja. Ja sam se pozivu odazvao zato što znam da će ovo, ukoliko se tiče prava, biti obustavljeno i neće ići dalje u postupak, a kako će tužilaštvo odlučiti, to je na njima - poručio je Simić.

Na pitanje kakva su njegova očekivanja od daljeg postupka, rekao je da je današnje saslušanje bilo korektno, ali je ukazao na "odnos pravosudnog sistema Kosova prema Srbima".

- Dobro znate kakva je situacija kada je u pitanju položaj Srba i odnos pravosudnog sistema Kosova prema Srbima. Dakle, svuda u svetu vi treba da dokazujete, odnosno tužilaštvo treba da dokazuje da ste vi krivi, da ste počinili nešto što je protivzakonito i da sud to treba da utvrdi u odgovarajućem sudskom postupku. Nažalost, prečesto vidimo da Srbi treba da dokazuju da su nevini. I to se ne odnosi samo na ovaj slučaj, već i na mnoge druge slučajeve u kojima su osumnjičeni, okrivljeni ili optuženi Srbi. Kako god, ja pozivam građane da budemo istrajni. Mi smo svoji na svome, mi moramo da istrpimo sve ovo i moramo da nastavimo da živimo ovde, na svojoj zemlji, u svojim domovima, u svojim selima i gradovima - rekao kje Simić

Srpska lista se ranije oglasila saopštenjem u kojem je navela da se radi o postupku koji se protiv funkcionera stranke vodi od trenutka kada je Kosovska policija upala u srpske institucije, pre dve godine.

„Na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što, prevedeno, znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje. Ovo predstavlja deo šireg plana usmerenog na progon srpskog naroda i nastavak institucionalnog pritiska na sve one koji ostaju uz svoj narod i brane pravo na njegov opstanak“, saopštila je tada Srpska lista.