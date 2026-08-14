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Blokaderi su izgleda spremni i na najveće žrtve radi dolaska na vlast i, kako oni to vole da kažu, spasavanje Srbije. Tako su stisli dugmiće na tasturi i odlučili da iz svojih vračarskih salonaca koji su vredni milione evra, sa eksluzivnim pogledom na veš na susednim terasama, i iz urbanih golubarnika "kruga dvojke", odluče da dođu u dodir sa "neobrazovanom i siromašnom Srbijom".

Poput drugog javljanja Isusa Hrista na zemlju, tzv. (večiti) studenti spustili su se sa svojih elitističkih visina među - plebs. Među srpski narod.

- Za izbornu promenu jako je važno izaći iz urbanog dela stanovništva i ući u područje neobrazovanih i siromašnih. Ako je to studentima pošlo za rukom, to je onda uzdramalo ovaj režim. Važno što su studenti pokazali da su socialno osetljivi - ocenio je Zoran Stojiljković, profesor FPN u penziji, u tekstu tabloida "Nova" pod naslovom "Predizborni program studenata: zaštita zaposlenih i otvaranje afera vlasti".

Deo teksta blokderskog tabloida Nova Foto: Nova

U ovom tekstu se objašnjava da je predizborna kampanja za (još uvek neraspisane) izbore u punom jeku i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić "po šatorskim veseljima obilazi mala mesta", te da su i tzv. studenti odlučili da se aktivaraju, pa na Fejsbuku (?!) u kratkim crtama predstavljaju "šta će studenti da urade za vas..."

Po ovoj blokaderskoj logici, to znači da je onih 1.783.701 građanin koji je 2023. godine dao glas izbornoj listi "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", kao i 2.224.914 ljudi koji su direktno glasali za Vučića na predsedničkim izborima 2022. godine, to učinilo jer su - neobrazovani i siromašni.

Naravno, nekada prašnjavim seoskim putevima Mihajla Pupina i njegovog rodnog sela Idvor u Banatu, vojvode Živojina Mišića koji je rođen u planinskom selu Strugar u podnožju Maljena ili vojvode Stepe Stapanovića u nekada prigradskom selu Kumodraž, samoproglašena beogradska "elita" nije želala ni virtuelno da prošeta tek tako. Iako bi im zadatak znatno olakšalo to što je u većini i tih i drugih mesta, aktuelna vlast i poslednjih 14 godina izgradila autoputeve i modernu infrastruktura, posredi je bio jedan uzvišen i plemenit blokaderski cilj. Tim "neobrazovanim i siromašnim", blokaderi želeli su da objasne kako su do sad pogrešno glasali, a verovatno i živeli.

Jer su logično - neobrazovani, pa im genijalne ideje poput beskonačnoig prelaska pešačkih prelaza i paljenja kontejera nisu mogli ni pasti na pamet. Ali tu su blokaderi da ih obrazuju. Preko Fejsbuka.

Dok se oni podmsevaju "malim mestima" u Srbiji, koji su izrodili neke od njavećih velikana srpske, ali i svetske naučne misli, i "šatorima" ispod kojih su se genracijama Srbi venčavali, ispraćali u vojsku, slavili rođenja deca, pa i utapali tuge i neprdavde po potrebu, predsednik Srbije Vučić, kao i prethodnih 14 godina, se zaista trudi da obiđe svaki zaseok i svako mesto u zemlji, da priča sa građanima, da čuje njihove probleme i pokuša da im pomogne. I ne plaši se da stane sam pred njih i da čuje i kritike, a ne plaši se ni da kaže da mu je Kokin Brod lepši od Hvara i Briona za odmor na kojoj toliko voli da letuje samozvana blokaderska "elita".

Međutim, ključno pitanje koje se postavlja je kako blokaderi, koji žele da dobiju poverenje građana Srbije na izborima, a koji su do sada više puta dokazali da maltene preziru sopstveni narod, da se stide slavne srpske istorije i tradicija, da ga ne poštuju i prečesto - ne vole, kako će boriti za taj narod, baš takav kakav jeste?

Kako će sa visine svog velikog obrazovanja i elitizma imati sluha za probleme i muke običnog građanina? Kako će narod kome se podsmevaju i nazivaju ga siromašnim i neobrazovanim voditi u svetlu budućnost? I da li je takva budućnost, u blokaderskoj izvedbi, ovom narodu zaista potrebna?

I možda najvažnije. Nije greh ni stvarno biti siromašan ili nedovoljno obrazovan. Možda je veći greh ipak biti čovek koji je spremen da ponizi i proda sopstvene korene.