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Blokaderski pokret najradije bi došao do vlasti koristeći prečice i manipulaciju. Međutim, u Srbiji, kao u svakoj uređenoj i demokratskoj zemlji, izbori i glasanje građana podrazumevaju, između ostalog, transparentnost, da se zna za koga se glasa i šta predstavlja onaj kome se da glas.  

To je nevolja za većinu u blokaderskom bloku, jer uporno izostaju odgovori na ključna pitanja iz domena državnih i nacionalnih interesa. Kosovo i Metohija je jedno od najvažnijih na kojima ozbiljna politička organizacija ne može i ne sme da pravi kompromise. Pokret slobodnih građana je jedna od blokaderskih stranaka koje izbegavaju da pred građanima Srbije otvoreno saopšte da li je Kosovo i Metohija deo Srbije ili je njihova politika priznavanje nezavisnog Kosova. 

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Predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić pokušao je da u jednoj televizijskoj debati izvede na čistac upravo to. I uspeo je.

Gajić je u razgovoru sa članom Predsedništva PSG Vladimirom Pajićem insistirao na jednostavnom odgovoru na pitanje da li ova stranka priznaje Kosovo kao državu ili smatra KiM delom države Srbije.

Pajić je uporno izbegavao odgovor i skretao sa teme. Na momente je bilo i neprijatno, jer je Pajić bio u očiglednom grču, pokušavajući da se izvuče bez odgovora. 

Kako je sve to izgledalo može se pogledati u videu koji je Gajić objavio na Iksu uz komentar "Dakle Pokret slobodnih građana priznaje državu Kosovo".  

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