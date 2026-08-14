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Političar Dragan Milić iskoristio je lekarski poziv da se probije u sferu politike, a o tome najubedljivije govori priča o ukidanju lista čekanja, po kojoj je postao prepoznatljiv. Međutim, stvari nisu onakve kakvim ih je Milić predstavio javnosti.

Dr Milić je godinama u javnosti isticao ukidanje lista čekanja na Niškoj kardiohirurgiji kao jedan od svojih najvećih uspeha, što mu je poslužilo kao odlična odskočna daska za političku karijeru. Ipak, postoji jedan detalj o kojem se mnogo manje govori.

U propisima piše da kada se lista čekanja utvrđuje u organizacionoj jedinici Kliničkog centra, saglasnost na odluku o stavljanju pacijenta na listu čekanja daje se na nivou te organizacione jedinice.

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A rukovodilac te klinike u tom trenutku je bio doktor Milić.

Dakle, govorimo o čoveku koji je rukovodio klinikom u kojoj su liste formirane i koji je, prema propisu, imao formalnu ulogu u postupku davanja saglasnosti na stavljanje pacijenata na listu čekanja. Kada se ima u vidu ceo ovaj kontekst, Milić je taj koji je kreirao liste čekanja.

Po svemu sudeći Milić nije neko ko je stajao sa strane, bez ikakve veze sa listama čekanja, pa se jednog dana magično pojavio i ukinuo ih.

On je bio rukovodilac upravo one klinike u kojoj su liste čekanja i nastale.

01:39
dr Dragan Milić raskrinkan Izvor: Kurir

 Kurir Politika

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