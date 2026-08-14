"ovome mora da se stane na put"

"ovome mora da se stane na put"

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Novinar i politički analitičar Uroš Piper oglasio se na društvenim mrežama i podsetio da se navršila tačno godina od pokušaja ubistva pripadnika specijalne vojne jedinice "Kobre" u Novom Sadu, dodajuči da je javnost i dalje bez odgovora.

Incident se dogodio 14. avgusta 2025. godine tokom celodnevnih nemira koje su izazvali blokaderi, kada su vojni službenici pretrpeli divljački napad.

Povodom ove godišnjice, Piper se obratio javnosti, i naveo imena sedmorice okrivljenih.

- Dalibor Milanović, Darko Kotur, Nikola Vujičić, Srđan Vignjević, Vuk Popović, Filip Čorak i Dušan Vignjević. To su sedmorica osumnjičenih za pokušaj ubistva, kako Tužilaštvo kaže, pripadnika 'Kobri' prošle godine u divljačkom napadu koji se 14. avgusta 2025. godine tokom celog dana dešavao u Novom Sadu od strane blokadera - rekao je Piper.

Iako je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu pomenutu sedmoricu tereti za teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, svi osumnjičeni su pušteni iz pritvora još u oktobru prošle godine i danas se brane sa slobode.

- Neka mi neko objasni - imamo osumnjičene koji su bili u pritvoru, znači svi su morali da daju iskaz da bi bili pušteni. Imamo oštećene, pripadnike 'Kobri', od kojih su neki teško povređeni. Imamo i snimke nadzornih kamera, i optužnice nema - objasnio je on, ukazujući na neshvatljive propuste i kašnjenje u istražnom postupku.

Kao rešenje za ovakvo stanje u državnim institucijama, Piper je naglasio da su Srbiji neophodni radikalni politički i pravosudni rezovi koji se mogu sprovesti jedino izlaskom na birališta.

- Zato su nam potrebni brzi izbori, gde će doći do potpunog političkog čišćenja blokadera, kako u politici na izborima, medijskog čišćenja, ali je potrebno i veliko čišćenje u pravosuđu, jer ovakvim situacijama mora da se stane na put - zaključio je Piper.