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Objava funkcionera Demokratske stranke Ivana Atanaskovića na društvenoj mreži Iks, u kojoj je, govoreći o ženama koje su posle Drugog svetskog rata optuživane za saradnju sa okupatorima, podsetio na praksu javnog šišanja glava, izazvala je talas oštrih reakcija i novi sukob unutar opoziciono - blokaderskog kruga.

Pojedini članovi i bivši funkcioneri Demokratske stranke ocenili su njegovu poruku kao fašističku, dok su od rukovodstva DS zatražili da se javno ogradi.

Atanasković je na Iksu objavio snimak istorijskih kadrova i napisao:

- Gledajući neke istorijske dokumentarce sam se podsetio da su saradnicama okupatora, posle 2. svetskog rata, u sadašnjim EU zemljama poput Francuske i Holandije, šišali glavu, kako bi svako mogao da vidi šta su radile te dame. EU standardi... - naveo je on.

Tvit Ivana Atanaskovića na Iksu Foto: Printscreen

On je u objavi označio više ženskih naloga, što je izazvalo posebno žestoke reakcije i pitanja da li se takvom porukom ženama koje se politički ne slažu sa određenim delom opozicije zapravo preti javnim ponižavanjem.

Jedna od korisnica Iksa, pod nazivom "Golubica", direktno je označila Zorana Lutovca, Draganu Rakić i Srđana Milivojevića i upitala:

- Da li su ovo nove vrednosti Demokratske stranke? Da li u DS planirate da me javno šišate... i hoćete li zarđalu kašiku, pardon, mašinicu pozajmiti od Šešelja? Da li pre ili posle toga idete da zapišavate grob Zorana Đinđića?

Upravo je to pitanje otvorilo širu polemiku o odgovornosti rukovodstva Demokratske stranke i o tome da li će se vrh partije ograditi od retorike koja je među samim opozicionim aktivistima ocenjena kao nedopustiva.

Goran Ješić, koji se predstavio kao bivši predsednik odbora DS, napisao je:

- Kao bivšem PO DS ovaj fašistički tvit izaziva gađenje! Ovo DS nije zaslužila nikada.

Još jedan korisnik koji se predstavio kao sadašnji član opštinskog odbora stranke naveo je da mu je žao u šta se DS pretvorila.

- Kompletan 1. i 2. ešalon se autovao. Neki svojim ćutanjem, neki mizoginijom, neki nacionalizmom, a neki samo svojom prirodnom glupošću. Postali su (smo) stranka bednika. Žalosno - napisao je on.

Foto: Printscreen X

Na Atanaskovićevu objavu reagovala je i blokaderska novinarka Antonela Riha, pozvavši korisnike Iksa da ga prijave.

- Možete da prijavite ovog bricu, za govor mržnje, pozivanje na nasilje, pretnje, da očistimo malo Iks od radikala - napisala je Riha.

Foto: Printscreen X

Srđan Trivić je takođe oštro reagovao, navodeći da Atanasković i pre neku nedelju imao ispade, te da se, prema njegovim rečima, gotovo niko iz vrha stranke nije ogradio.

- Taj krmak iz DSa je i pre neku nedelju imao ispade pa se niko iz stranke nije ogradio, sem Nenada Mitrovića. Ako je još neko, izvinjavam se, nisam video. Znam da nije niko iz najužeg rukovodstva. Sramota za DS. Bruka i sramota - napisao je.

Polemika se potom proširila i na predstavnike drugih opozicionih stranaka.

Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović napisao je da je, kako tvrdi, i sam pitanje o Atanaskovićevim istupima uputio rukovodstvu Demokratske stranke.

- Neće se ograditi. Slično pitanje sam lično uputio najužem rukovodstvu stranke povodom istog ovog degena i dostojanstveno su prećutali. Svačije pravo, ali je naivno verovati u dobronamernost - naveo je Grbović.

Foto: Printscreen X

Student blokader Pavle Cicvarić takođe je ušao u raspravu, pitajući Atanaskovića koga bi on konkretno šišao, a potom poručio da očekuje reakciju Demokratske stranke.

- Pa hajde mangupe, ne skreći sa teme. Opet pitam, koga bi ti da šišaš? Za drugi deo teksta koji liči na Informer, čekam da vidim hoće li se Demokratska stranka ograditi od ovog kulova - napisao je Cicvarić.

Polemika je prešla i domaće okvire. Jedan nalog obratio se Partiji evropskih socijalista, Progresivnoj alijansi socijalista i demokrata i evropskim ženskim organizacijama, pitajući da li su to vrednosti koje podržava njihova pridružena članica iz Srbije - DS, uz ocenu da se na društvenim mrežama "normalizuju istorijsko javno ponižavanje i degradacija žena".

Foto: Printscreen X