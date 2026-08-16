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Pokušaj studenata blokadera da oživi protestni duh kroz organizovanje godišnjica protesta u Valjevu, rezultirao je pravim debaklom i ponovnim nasiljem, bez davanja bilo kakvih smernica u vezi sa politikom koju bi vodili. Zbog nemoći da se alarmira veći broj ljudi u više puta viđenoj priči, iako su se okupili da obeleže godišnjicu navodne policijske brutalnosti, studenti u blokadi i njihove pristalice obeležile su, po ko zna koji put, sopstvenu brutalnost.

Fotogtafija skupa blokadera u Valjevu iz drona Foto: Kurir

Skup u Valjevu je, kao i prošle godine, ali i sada, prikazao je samo nasilje na ulicama i nedostak, odnosno nemanje nikakvog političkog plana, programa, a ni politike. A prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, reč je o neprijavljenom skupu koji je održan od 19 do 20.50 časova, dok je u piku događaja, kako navode, bilo 3.500 pristunih građana koji su u taj grad stigli sa teritorije cele Srbije.

Gerila

Politički analitičar Aleksa Grubešić ocenio je za Kurir da su blokaderi u Valjevu obeležili nasilje koje su sami prouzrokovali prošle godine na isti dan, paleći SNS prostorije i manipulišući javnošću tvrdnjama o navodnoj policijskoj sili.

Aleksa Grubešić, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Slično kao i sa nasiljem u Novom Sadu, kada su hteli da zapale same ljudi u prostorijama SNS stranke koju su zapalili, tako su i prošle godine u Valjevu to isto radili. Sada su obeležili i proslavili godišnjicu zato što su pokušali da spale ljude, da demoliraju prostorije, povrede aktiviste i da unište imovinu grada, podstrekivajući na nasilje. Apsolutno vidimo da, ponovo bez davanja ikakvog programa, deluju kao određena urbana gerila sa elementima terorzima, s obzirom da im je policija zaplenila oružje koje su posedovali - kaže Grubešić.

On ocenjuje da građani Srbije od te "političke opcije" još nisu dobiliprogram, niti je bilo debate ili dijaloga.

- Oni misle da, samim tim što su rekli da je sada na vlasti određena "diktatorska grupa", imaju pravo da nose palice, suzavce, baklje, da budu naoružani i da pale prostorije političke opcije koja im ne odgovara. To je njima legitimno očigledno i iz njihove perspektive i ugla to je potpuno nešto normalno i dozvoljeno, a to je zapravo ono što je katastrofalno i nešto protiv čega moramo zakonom da se borimo kako ne bi dolazilo do istih situacija - kazao je Grubešić.

Dijana Hrka palicom jurila aktivistkinju SNS

Prizivajući ponovno nasilje, kako se može videti na snimku koji kruži interntom, tokom trajanja blokaderskog skupa, jedna od učesnica skupa, Dijana Hrka teleskopskom palicom, u pokušaju da napadne, jurila je aktivistkinju SNS Nedu Perić na ulici grada.

Protiv učesnice protesta D.H. će nakon konsultacije sa dežurnim VJT u Valjevu biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog izvršenog krivičnog dela Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu propisano članom 344a KZRS - naveo je MUP. Takođe, u jednom trenutku blokaderi su, po do sada već dobro oprobanom receptu, podigli paniku, rekavši da je neko pregažen kolima, da bi se ispostavilo da je čovek negodovao zbog blokiranog puta, zbog čega je na kraju bio gotovo linčovan od strane okupljenih blokadera.

Alarmantno

Politički analitičar Marko Miškeljin kaže za Kurir da je protest održan u Valjevu očigledan pokušaj oživljavanja narativa od avgusta prošle godine.

Marko Miškeljin,Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Taj narativ je zasnovanom na lažnoj informaciji da je navodno preminuo dečak od posledice polcijskog nasilja, što se pokazalo da nije istina, već kreirana vest kako bi se došlo do eskalacije nasilja. Sada je bio fokus na tome da se ponovo podignu tenzije na sličnom događaju, a očigledno je da im to nije uspelo - kaže Miškeljin.

On dodaje da je "alarmantno da ne postoje izgledi da ljudi koji imaju bilo kakvih političkih akcija, na bilo koji način pokušaju da predstave svoj program ili bilo kakvu ideju".

- Već im je isključivo želja da se vrate tenzije na nivou na kojem su bile i da će fokusom na tom talasu zajahati i doći na vlast. Takođe, vrlo je alarmanta informacija i ono što je još opasnije od same činjenice da je po ko zna koji put pronađen neki štek sa naoružanjem, jeste ta relativizacija istog od strane dobrog dela opozicionog spektra, a ono što najviše zabrnjiva je šta nas očekuje za izbornu noć. Što se tiče samog protesta, nakon njega nismo videli ni čuli ništa. Videli smo da uz pomoć lažnih vesti ne može da se stvori novi momentum i da bez programne ideje, ljudi teško mogu da pruže podršku - zaključio je Miškeljin.

Podaci MUP-a: Kod privedenih pronađeni noževi, palice, suzavci MUP navodi da pre, za vreme i tokom održavanja javnog okupljanja u službene prostorije PU Valjevo, dovedeno je 11 lica, zbog izvršenih prekršaja iz Zakona o oružju i municiji i Zakona o ličnoj karti. Kod lica su pronađene teleskopske palice, noževi, elektrošoker, sprej doze suzavca, maske za skrivanje lica, zaštitne maske, kacige i prsluci, kao i radio uređaji. Na teret im se stavljaju prekršaji iz Zakona o oružju i municiji i Zakona o ličnoj karti. Kako se navodi, Ministarstvo unutrašnjih poslova, preduzelo je mere i radnje iz svoje nadležnosti na očuvanju bezbednosti svih građana i imovine i apeluje još jednom da se javna okupljanja prijavljuju i održavaju u skladu sa zakonom.