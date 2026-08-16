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Pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi očigledno nije vest koju su pojedini mediji u Srbiji želeli da njihova publika vidi u punom svetlu. Umesto ozbiljnog pitanja kako je najvažnija visokoškolska ustanova u Srbiji dospela u grupu od 501. do 600. mesta i šta je dovelo do takvog rezultata, N1 i Nova odlučili su da učine uslugu Vladanu Đokiću, koji je direktno najodgovorni, ali istovremeno i politički lider blokaderskog bloka kojem i sami pripadaju.

Zato su problem jednostavno sklonili pod tepih i to svako na svoj način. Ne zna se koji od ova dva medija je bio neprofesionalniji i manipulativniji.

Portal Nova, koliko je dostupno iz njegovog izveštavanja, ovu vest uopšte nije preneo, iako se ona u gotovo svim medijima pojavila u subotu u ranim jutarnjim satima. Poslednja vest o Univerzitetu u Beogradu na portalu Nove je iz jula ove godine, o poseti učenika prirodno-matematičkog odeljenja Gimnazije "Sveti Sava" iz Požege Rektoratu.

Nema vesti na portalu Nova o padu BG Univerziteta na Šangajskoj listi Foto: Printscreen Nova

N1 je, s druge strane, vest agencije Beta objavio na sajtu u subotu tek u 14.04 časova, ali su odabrali naslov koji glorifikuje novi rejting Univerziteta u Beogradu: "Beogradski univerzit najbolje plasiran univerzitet regiona na Šangajskoj listi".

Tako je ono što bi trebalo da bude ozbiljan povod za analizu pretvoreno u svojevrsnu proslavu, jer je, eto, Beogradski univerzitet i dalje najbolji u regionu.

Vest o BG Univerzitetu na portalu N1 Foto: Printscreen



Problem je što takav naslov ne govori ono najvažnije.Ne govori da je BU pao u grupu od 501. do 600. mesta,već u prvi plan stavlja činjenicu da je i dalje ispred nekih univerziteta iz okruženja.

To je otprilike kao kada bi se neko suočio sa ozbiljnim padom, a kao utehu ponudio podatak da su drugi pali još više.

Još je problematičnije što je N1 uz vest preneo i saopštenje Univerziteta u Beogradu koje zvuči kao pokušaj da se neprijatna činjenica predstavi kao dokaz uspeha.

- Kontinuitet plasmana na Šangajskoj listi potvrđuje međunarodnu prepoznatljivost Univerziteta u Beogradu. Istovremeno, predstavlja dodatni podsticaj da nastavimo sa unapređenjem kvaliteta naučnoistraživačkog rada, međunarodne saradnje i uslova za razvoj novih generacija istraživača - citira N1 saopštenje sa sajta Univerziteta u Beogradu.

Ali kakav je to "kontinuitet" ako se govori o univerzitetu koji je sa ranijih pozicija pao u nižu grupu? I zašto se javnosti ne ponudi otvorena analiza razloga zbog kojih je do pada došlo, umesto što se rezultat predstavlja gotovo kao potvrda uspeha?

Šangajska lista nije takmičenje u tome ko će lepše upakovati lošu vest. Ona meri niz konkretnih pokazatelja, pre svega vezanih za naučni učinak, citiranost i kvalitet istraživanja. Zbog toga je pad rejtinga našeg najstarijeg univerziteta nešto o čemu bi akademska zajednica, rukovodstvo Univerziteta i javnost morali ozbiljno da razgovaraju.

Zato je posebno zanimljivo ponašanje medija koji inače ne propuštaju priliku da svaku kritiku vlasti predstave kao pitanje od najvećeg javnog interesa. Kada se pojavi podatak koji se ne uklapa u sliku koju godinama grade o Đokiću i blokaderima, onda nastaje muk.

Nova ćuti, a N1 vest objavljuje sa zakašnjenjem i naslovom koji slavi nešto što je u suštini neuspeh i bruka. To mnogo govori o njihovom odnosu prema javnosti i profesionalizmu.

Jer profesionalno novinarstvo ne podrazumeva da se neprijatna činjenica prećuti, niti da se loša vest predstavi kao dobra samo zato što se može pronaći ugao iz kojeg tako izgleda. Uloga medija je da građanima daju kompletnu informaciju i omoguće im da sami donesu zaključak.

A kada je reč o Univerzitetu u Beogradu, javnost ima puno pravo da zna: zašto je Univerzitet pao, ko je odgovoran za stanje u kojem se nalazi i šta će biti urađeno da se pad zaustavi.

Umesto toga, dobili smo medijsko umivanje rezultata. Nije vest da je rejting Univerziteta pao. Vest je da je "najbolje plasiran u regionu". Nije problem rezultat. Problem je što ga "kontinuitet plasmana" navodno čini uspešnim.

A upravo takvo selektivno informisanje pokazuje koliko su za N1 i Novu kriterijumi profesionalnosti rastegljivi kada činjenice ne odgovaraju njihovom narativu.