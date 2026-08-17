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Posle višemesecnog skrivanja iza parola, blokada i opštih zahteva, takozvani studenti u blokadi konačno su rešili da odgovore na pitanje od kog više ne mogu da pobegnu, a to je šta zapravo nude građanima i zašto bi im neko dao glas. Umesto ozbiljnog programa, ponudili su zašećerene parole.

Naime, pod pritiskom da se iz protestne grupe preobuku u političku opciju, sa naloga "Studenti u blokadi Beograd" lansirana je kampanja na društvenim mrežama pod nazivom "Šta će studenti da urade za tebe". Problem je što je ono što su ponudili mnogo bliže spisku predizbornih želja nego programu za vođenje države i više liči na sindikalni proglas nego na program odgovorne političke opcije.

Prodavanje magle

Povratak regresa i toplog obroka, bolja radnička prava, veće minimalne zarade, vraćanje dostojanstva nastavnicima, manje formalnih kontrola poslodavaca...

Foto: Printscreen

Ovaj niz parola lepo zvuči u objavi na društvenim mrežama, ali daleko je od ozbiljne politike, ocenjuju sagovornici Kurira.

Kako objašnjavaju, dopadljiva rešenja neophodno je dopuniti i nekom računicom i procenom troškova, ali i otkriti ko će i iz kojih izvora sve to platiti. Upravo je to najveći problem ove kampanje.

Foto: Printscreen

Umesto da građanima pokažu kako zamišljaju upravljanje državom, studenti nude blanko obećanja, pažljivo upakovana u socijalno dopadljive poruke, kao da je za rešavanje složenih ekonomskih i društvenih problema dovoljno napisati šta bi sve trebalo da bude bolje. A način na koji predstavljaju svoju ponudu možda je i najbolji pokazatelj kako bi izgledala njihova politika ukoliko bi im se jednog dana ukazala prilika da preuzmu odgovornost za vođenje države.

Politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da je ono što blokaderi pokušavaju da predstave kao svoj politički program zapravo "klasičan primer političke šarene laže i prodavanje populističke magle".

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

- Takozvani program koji plasiraju kroz objave na društvenim mrežama predstavlja svojevrsni spisak lepih želja koji više liči na demagoški pamflet nekog populističkog sindikata nego na ozbiljnu političku platformu. Iako sve ovo zvuči lepo na papiru, svako ko razume elementarne osnove ekonomije zna da su to obične parole. Najveći problem ovog spiska lepih želja jeste što nigde nema odgovora na jednostavno pitanje - odakle novac? Ponuditi povećanje svih mogućih davanja, a u isto vreme tražiti smanjenje kontrola i opterećenja, pokazuje potpuno odsustvo svesti o tome kako funkcionišu budžet, poreski sistem i realan sektor. To je klasičan primer političke šarene laže, prodavanje populističke magle kojom se naivnim biračima obećava sve, a da se pritom ne nudi nijedan održiv ekonomski mehanizam. Ako je ovo način na koji zamišljaju da vode državu ukoliko bi im se za to ukazala prilika, onda smo u problemu mnogo većem od blokiranih raskrsnica - smatra Lisica.

On upozorava da se država ne vodi lajkovima na društvenim mrežama niti demagoškim parolama, već stabilnim budžetom, privlačenjem investicija i odgovornom fiskalnom politikom.

- Svaka njihova reč u ovoj kampanji dodatno je ogolila njihovo suštinsko neznanje o tome kako državni aparat uopšte funkcioniše. Svojim dosadašnjim delovanjem kroz nasilje pokazali su rušilački kapacitet, a najnovijim političkim programom pokazali su da im je konstruktivni kapacitet jednak nuli. Građanima ostaje samo da prepoznaju razliku između prazne demagogije i realne politike, jer bajke o švedskom stolu o trošku države obično imaju veoma skup završetak - zaključuje Lisica.

Kao misice i "mir u svetu"

I politički analitičar Stevica Deđanski ocenjuje za Kurir da su blokaderska obećanja prazna, jer nemaju nikakve dodirne tačke ni sa znanjem, niti sa realnošću.

Stevica Deđanski: Parole koje nemaju uporišta u logici, u znanju, u struci, Foto: Kurir Televizija

- Već duže vreme oni ispaljuju parole koje nemaju uporišta u logici, u znanju, u struci, niti u realnosti. Oni govore stvari koje su možda lepe za čuti, kao kad misica kaže da je za mir u svetu. Sve je to naravno lepo, ali kao što misica ne može da donese mir u svetu, tako ni blokaderi ne mogu da ostvare ono što pričaju. Zato njih nema u duel emisijama. Zamislite debatu u kojoj dobiju pitanje šta nude. Odgovor bi bio: "Mi mrzimo Vučića i hoćemo promenimo vlast." Nemaju drugi odgovor. Šta će da urade s privredom, kako će da obezbede Đerdap 3, trebaju li nam nuklearne centrale... Nema odgovora, kao i za nacionalna pitanja. Šta će da rade sa Srbima na Kosovu i Metohiji, sa Srbima u Crnoj Gori, Republici Srpskoj? Oni ne znaju šta je BDP, sve im se svodi na pamflete i lepa obećanja i na tome će i da ostane. Ako postoji kritična masa ljudi koja veruje u takve budalaštine, propali smo kao država - zaključuje Deđanski.