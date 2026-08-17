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Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković ocenio je da je pad Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi za čak sto pozicija vidljiv i očigledno štetan epilog aktivnih blokada nastavno-naučnog procesa na visokoškolskim ustanovama koje su obeležile akademsku 2024/2025. godinu i kao i političkog obrasca i delovanje takozvane „studentsko-profesorske liste".

- U svetlu najnovijih podataka o plasmanu Univerziteta u Beogradu na Šangajskoj listi, može jedino da se konstatuje ozbiljan stepen neodgovornosti rukovodstva Univerziteta u Beogradu i značajnog dela rukovodstava njegovih fakulteta - rekao je ministar Stanković.

Ministar je podsetio da Univerzitet u Beogradu uživa nastavnu, naučnu i upravljačku autonomiju, propisanu zakonom i podzakonskim aktima, te se odgovornost za ovakav rezultat ne može prebacivati na druge.

- Rektor i pojedini politički glasni pojedinci i profesionalno neodgovorni dekani, pod plaštom "podrške studentskim zahtevima",  kontinuirano su postupali na štetu akademskog života i budućnosti studenata - rekao je ministar Stanković.

Vladan Đokić
Vladan Đokić Foto: Marko Karović, Jakov Milošević

On je podsetio da su na univerzitetu umesto predavanja, naučno-istraživačkog rada i podsticanja akademske radoznalosti, cvetali vulgarni politički aktivizam i politikantstvo, medijsko targetiranje neistomišljenika i produbljivanje podela među nastavnim osobljem i studentima.

- To je svedočanstvo o praktičnom poimanju autonomije rektora Đokića, koje je, umesto očuvanju i razvoju, vodilo urušavanju ustanove građene decenijama - rekao je Stanković.

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Ministar je istakao da su u godini ozbiljne krize univerzitetskog života u Beogradu i drugim univerzitetskim centrima Srbije, predsednik Republike, Vlada Republike Srbije i resorno Ministarstvo prosvete preduzimali mere kako bi omogućili nastavak funkcionisanja visokoškolskih ustanova i završetak školske godine.

- Omogućen je završetak akademske godine, utvrđene su kvote i sproveden upis, značajno su povećane zarade profesorima i saradnicima na univerzitetima, obezbeđeno je pokriće 50 odsto školarine za samofinansirajuće studente, plaćeni su materijalni troškovi rada visokoškolskih ustanova i isplaćeni časovi nadoknade nastavnom osoblju.

Ministar je dodao da je, takođe, ukinuta i navodno sporna Uredba o finansiranju nastavnog i naučnog rada.

- Ipak, rezultat na Šangajskoj listi otvara ozbiljno pitanje da li je delu politički angažovanog rukovodstva Univerziteta dnevna politika postala važnija od nauke - rekao je ministar i dodao:

- Delim viziju predsednika Republike Aleksandra Vučića o neophodnosti kadrovskih i organizacionih promena na univerzitetu, kao i o potrebi uvođenja načela konkurencije u visoko obrazovanje, uključujući mogućnost dolaska inostranih univerziteta. Načelo konkurencije doprinosilo je unapređenju brojnih društvenih oblasti, pa bi njegovo pažljivo i odgovorno uvođenje trebalo razmotriti i u sistemu visokog obrazovanja - rekao je ministar.

On je ocenio da država, kao osnivač i glavni finansijer Univerziteta u Beogradu, mora da insistira na principima odgovornosti koji se mogu svesti na tri reči: rad, red i disciplina.

- Srbija je zemlja talentovanih mladih ljudi sa velikim potencijalom za nauku, dok je Univerzitet u Beogradu jedan od kamena temeljca obrazovnog i naučnog razvoja zemlje. Upravo zato promene moraju početi što pre radi očuvanja institucije, unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja i, pre svega, bolje budućnosti mladih i generacija koje dolaze - poručio je ministar Stanković.

Kurir Politika

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