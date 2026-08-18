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"Mi u dijaspori kada bi gledali samo N1 i Novu mislili bi da je Srbija bankrot, ljudi umiru na ulici od gladi, kuće se ruše, putevi ne postoje, jednom rečju kataklizma i katastrofa…"

Tvit Silvija Rudasa je, zapravo, odlična ilustracija jednog jednostavnog pitanja: kakva izgleda Srbija ako je ne živite, već je gledate i slušate isključivo kroz N1 i Novu S?

Tvit o N1 i Novoj Foto: X printsceen

Prilično jezivo. To je Srbija u kojoj se država raspada iz dana u dan, institucije ne postoje, ekonomija je propala, ljudi su na ivici gladi, ljudi su neobrazovani, policija samo što nije počela da odvodi ljude na neki novi Goli otok...

Ukratko, Republika Srbija je po N1 i Novoj S "breaking news" sa slikom zemlje u kojoj je sve dokaz da ona ne postoji!

A ta slika posebno dobro funkcioniše za one koji Srbiju gledaju iz daljine.

Neko u Beču, Cirihu, Parizu, Torontu, Podgorici, Zagrebu, Sarajevu uključi N1 ili Novu S i dobije utisak da je ostalo još samo da se zatvore granice i proglasi kraj države.

A onda taj neko dođe u Srbiju.

I vidi pune ulice, ljude koji idu na posao, ljude koji posle posla idu u kafiće i restorane, sa decom u šetnju, u parkove, vide gradilišta, prodavnice, nove automobile... Vide ŽIVOT!

I tu dožive šok. Pa, ljudi, kako je to moguće?! Kako je ovo Srbija koju su dotad gledali na tim televizijama?! Kako ljudi ovde uopšte znaju da se smeju, da se kreću slobodno, mogu čak da izlaze iz zemlje idu na putovanja, letovanja...

Jer verovali su samo njima, N1 i Novoj. Verovali su u taj kadar. Onaj najcrnji. Još ako toj slici dodate i Tviter/X - deveti krug pakla je ovde u Srbiji, sigurno! Kataklizma.

Na kraju se sve svodi na to hoćete li verovati sopstvenim očima, ali onim očima koje ćete podići sa aplikacije na mobilnom i najcrnjih vesti i zaista videti ovu Srbiju ispred sebe, ili ćete ostati u nečijem najcrnjem kadru...

Izbor je vaš. Otvorite oči.