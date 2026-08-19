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Najnovije istraživanje javnog mnjenja Crne Gore, pokazalo je da je Nova srpska demokratija (NSD), stranka čiji je lider predsednik Skupštine te države Andrija Mandić, za samo četiri meseca izgubila skoro polovinu birača - rejting je pao sa 15,1 odsto u aprilu na osam odsto u avgustu.

Nova srpska demokratija je deo aktuelne Vlade Crne Gore, koja je formirana uz učešće stranaka koje se predstavljaju kao zastupnice interesa srpskog naroda u toj državi.

Prema podacima koji su objavljeni u pojedinim crnogorskim medijima, podrška Demokratskoj narodnoj partiji Milana Kneževića porasla je sa 7,5 na 10,1 odsto.

Takođe, u jednom istraživanju agencije Stars Up iz aprila 2026. godine, Knežević je imao najvišu prosečnu ocenu poverenja među političarima obuhvaćenim istraživanjem - 2,74, dok je Mandić ocenjen sa 2,11.

Podaci o padu rejtinga - sa 15,1 odsto u aprilu na osam odsto u avgustu - predstavljaju gubitak od više od sedam procentnih poena za period od četiri meseca, što pojedini analitičari opisuju kao izuzetno brz pad podrške za stranku koja je donedavno bila jedan od značajnijih političkih aktera u Crnoj Gori.

Međutim, postoji važna napomena: agencija Spektrum Analitika ogradila se od tih rezultata i saopštila da ih nije dostavila niti autorizovala, zbog čega ih nije ispravno predstavljati kao zvanično istraživanje te agencije.

Ipak, Kneževićev politički rejting jeste tema koju vredi pratiti. U jednom istraživanju agencije Stars Up iz aprila 2026. godine, Knežević je imao najvišu prosečnu ocenu poverenja među političarima obuhvaćenim istraživanjem - 2,74, dok je Mandić ocenjen sa 2,11, navodi Politiko Info.

Postavlja se pitanje da li deo birača koji tradicionalno podržava srpske političke opcije u Crnoj Gori počinje da traži drugačiji politički pravac, kao i da li birači više vrednuju konkretne poteze i doslednost nego funkcije i učešće u vlasti?