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Bezbednosna situacija Srba na severu Kosovu i Metohiji dodatno je ugrožena najavom otvaranja mosta na Ibru, a strah od nove torture Aljbina Kurtija povećana je nakon zverskog premlaćivanja Srbina iz Drena Nenada Raškovića kojem su pripadnici tzv. kosovske policije upali u kuću, vezali ga za drvo i tukli, zahtevajući da im prizna gde je puška, koju nije posedivao niti su je pronašli!

Policijski inspektorat Kosova (PIK) preporučio je tzv. kosovskoj policiji suspenziju dvojice policajca Regionalne policijske direkcije u Severnoj Mitrovici zbog sumnje na krivično delo "zlostavljanje prilikom vršenja službene dužnosti ili javnih ovlašćenja", u vezi sa incidentom u kojem je teške povrede zadobio Nenad Rašković.

Na saopštenje PIK-a da će policajci koji su odveli Raškovića u obližnju šumu, vezali za drvo i tukli crevom, biti samo suspendovani, reagovao je član Predsedništva Srpske liste Igor Simić, koji je poručio da je suspenzija prvi korak i da je neophodno da počinioci odgovaraju pred sudom.

- Suspenzija nije dovoljna, to je prvi korak. Odgovorni moraju odgovarati pred sudom jer je u pitanju mučenje, psihičko i fizičko zlostavljanje, nanošenje teških telesnih povreda, iznuđivanje iskaza... - napisao je Simić na svom Instagram nalogu.

Dodao je da bi na odgovornost trebalo pozvati i one koji su, kako kaže, lažima pokušavali da prikriju zločin.

- I da, govorili smo istinu kada smo javnost upoznali sa zverskim mučenjem Nenada Raškovića - naveo je Simić.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Srbije Milan Antonijević ukazao je da suspenzija dvojice pripadnika Kosovske policije zbog zlostavljanje Nenada Raškovića govori o ozbiljnosti slučaja, ali i o nedostatku garancija bezbednosti srpskoj zajednici.

- Istraga u ovom veoma teškom i osetljivom slučaju torture nad Nenadom Raškovićem daje prve rezultate. Suspenzija dva kosovska policajca govori o ozbiljnosti slučaja, ali i o nedostatku garancija bezbednosti srpskoj zajednici. Važno je da istraga bude brza, nezavisna i temeljna, kao što su institucije Republike Srbije i zahtevale, da se utvrdi puna odgovornost svih koji su učestvovali u ovakvom postupanju ili ga omogućili, kao i onih koji su naknadno širili dezinformacije o ovom slučaju, i da međunarodne misije pažljivo prate ceo postupak. Samo konkretna odgovornost može vratiti makar deo poverenja srpske zajednice na Kosovu i Metohiji i poslati jasnu poruku da tortura i zlostavljanje ne mogu biti tolerisani - naveo je Antonijević na svom nalogu na Iksu.

Vučić: Kurti ne bi ovo radio da nema dozvolu sa Zapada

Kada je reč o otvaranju glavnog mosta na Ibru između Severne i Južne Mitrovice, za šta su se prema oceni Brisela stekli svi uslovi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Zapad na silu gura nezavisnost tzv. Kosova i da ih ne zanima položaj Srba u južnoj pokrajini i najavio da će uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da se ne otvara glavni most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici.

- Večeras šaljem pismo Ruteu. I šta mi tu možemo? Onoliko koliko možemo da se borimo, borimo se - kazao je Vučić.

Na konstataciju novinara da su Srbi na Kosovu sve više zabrinuti zbog terora Aljbina Kurtija, Vučić je rekao da se maltretiraju Srbi sa lažnim otpužbama, pa im onda ne dozvoljavaju čak ni da dokažu da su nevini.

Vučić najavio pismo šefu NATO-a Foto: Petar Aleksić

- Reč je o teroru, ne samo Aljbina Kurtija, već i njegovih pomagača sa Zapada. Na najdirektniji način. Nemam nikakav problem da kažem istinu, šta god oni govorili. Svi oni to rade zajedno. Nervoza je velika kod njih. Prošlo je 18 godina otkad su oni priznali nezavisnost Kosova. Mislili su: krenulo nam je lepo, razbili smo Saveznu Republiku Jugoslaviju, razbili smo zajedničku državu Srbije i Crne Gore, odnosno državnu zajednicu Srbije i Crne Gore, kao uslov da bi moglo Kosovo da proglasi nezavisnost. Ocepili smo Kosovo od Srbije, a Srbija još to nije prihvatila. I neće da prihvati. I otvoreno im u lice kaže: "nećemo da prihvatimo" - rekao je Vučić i dodao:

- Koliko su tekstova objavili sa tim da je Nenad Rašković prebijen zato što je imao kockarski dug i Srbi su ga pretukli? Stotine tekstova su takvih objavili. Stotine. A onda su juče morali da priznaju da gone dvojicu policajaca zbog toga što su na onakav način terorisali i mučili čoveka. Kakvi su to lažovi, kakve su to bitange. Nisu ljudi, a iste takve su bitange koje ih podržavaju i koje im otvaraju most na Ibru, i tako dalje. Iste takve, još gore, još gore. Zato što se prave naivni i prave se blesavi da to ne vide. Pravi se blesav komandant Kfora, prave se blesavi svi - rekao je Vučić danas tokom obilaska Kuršumlije.

Most na Ibru nije samo pitanje saobraćaja

Predsednica Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Danijela Nikolić izjavila je da glavni most na Ibru u Severnoj Mitrovici ne simbolizuje ništa dobro za srpski narod na Kosovu i istakla da otvaranje tog mosta nije samo pitanje saobraćaja jer, kako je navela, taj most odražava svu strepnju Srba, prenosi RTV.

Danijela Nikolić: Most je brana i crvena linija Foto: screenshot YT/tvmost

- Tim mostom su prošli naši ljudi koji su bežali od albanskog terora. Tim mostom sam prošla i ja kada sam bežala iz svoje rodne Prištine. Mi smo ga uvek doživljavali kao branu i neku našu crvenu liniju. Postoje jasni sporazumi koje EU sve ignoriše, pa i ono na šta se sama obavezala, a to je sporazum iz 2014. godine, gde postoje jasna pravila kako taj most može da bude pušten u saobraćaj, a to je da se to dogovori u dijalogu - istakla je Nikolićeva, prenosi Kosovo onlajn.

Podsetila je da je u dijalogu Beograda i Prištine dogovoreno da mora da postoji administrativno razgraničenje Suvog Dola, koje, kako je ukazala, u EU i Euleksu niko ne pominje, iako su oni dužni da to sprovedu.

Kako je objasnila, prvo je bilo potrebno da se napravi administrativno razgraničenje Suvog Dola i da se naprave svi bezbednosni parametri koji su važni da taj most bude otvoren.

Srpska lista pisala EU Kancelariji

Srpska lista uputila je Kancelariji Evropske unije u Prištini otvoreno pismo povodom saopštenja iz Brisela da su se stekli uslovi za otvaranje glavnog mosta na Ibru između Severne i Južne Mitrovice, u kome je izrazila razočarenje i uputila zahtev Evropskoj uniji za jasne i nedvosmislene odgovore na pitanja koja se neposredno tiču bezbednosti srpskog naroda.

Srpska lista u pismu posebno zahteva odgovor na pitanje kako je moguće proceniti da bezbednost Srba može biti garantovana oslanjanjem na Kosovsku policiju, imajući u vidu, kako su istakli, brojne ozbiljne optužbe i prijave o postupanju njenih pripadnika prema Srbima, uključujući navode o maltretiranju, prekomernoj upotrebi sile i kršenju procedura i pravila službe.

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Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je da su predstavnici međunarodnih mirovnih snaga na KiM odluku o povlačenju sa mosta na Ibru očigledno doneli samo na osnovu izveštaja Kosovske policije.

Radojević je za "Politiku" rekao da se u tim izveštajima ne navode etnički motivisani incidenti i da će most biti prepušten tzv. kosovskoj policiji, odnosno "onima koji asistiraju prilikom rušenja vikendica na jezeru Gazivode i svakog dana vrše pretrese srpskih kuća, ali i prebijaju Srbe, kao što je slučaj sa Nenadom Raškovićem".

Radojević: Strah od novog 17. marta Foto: printscreen kosovoonline

- O kakvom smanjenju, odnosno povlačenju Kfora međunarodna zajednica govori? Još nemamo odgovor na pitanje ko je brutalno pretukao Raškovića. O tome se ćuti. Ali i o kakvom povlačenju je reč, jer isto ono što se desilo 17. marta 2004. godine, može da se desi i sada - upozorio je Radojević.

Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović ocenio je da reakcije Srpske liste i Beograda na promenu stava Kfora u vezi sa otvaranjem mosta na Ibru pokazuju da zabrinutost srpske zajednice nije uzeta u obzir.

Kako navodi Vujinović, komandant Kfora, turski general Ozkan Ulutaš, je načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovićasamo obavestio da će do otvaranja mosta doći.

Vujinović: Kurti otvaranje mosta vidi kao pobedu Foto: Kurir Televizija

- Tako da mi sad vidimo da se neki razgovori pominju. Čak su i održani neki sastanci sa Kforom, zato što se videlo da se prenaglilo - rekao je Vujinović za RTS.

Prema njegovim rečima, otvaranje mosta bi Aljbinu Kurtiju donelo i predizbornu korist, budući da su mogući novi izbori na Kosovu.

- Kurti nema nikakav drugi politički rezultat osim pritiska na srpsku zajednicu - rekao je Vujinović i dodao da Kurti otvaranje mosta vidi kao simboličku pobedu nad srpskom zajednicom i kraj srpske samosvojnosti na Kosovu.