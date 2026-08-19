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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je i danas u obilasku Srbije, u Topličkom kraju - komentarisao je informacije da je čekao smenu direktora Nove S i N1 kako bi raspisao izbore. Predsednik je rekao da je u pitanju prevara.

- N1 i Nova S su gori prema nama danas nego što su bili pre šest meseci. To je jedna velika prevara za sve naše birače. A u čemu su to bili finiji i manje izmišljali juče nego pre dva meseca? Samo mi to recite. Ostali mogu da idu na N1 i Novu S, ali ja, teško - rekao je Vučić.

Kazao je da u vezi sa tim loše oseća, jer sa jedne strane kao predsednik ima obavezu da se obrati onima koji njih gledaju, a sa druge bi se osećao kao da je uradio nešto protiv svoje dece i porodice.

- Nema laži koju ti ljudi nisu izmislili. Šta je bilo sa Sarajevo safarijem? Jesam li ubijao decu ili nisam? Šta je bilo sa Jovanjicom? - pitao je on.

Podsetio je kako je Miroslav Aleksić, lider NPS, u Skupštini priznao da nije bio u pitanju njegov brat, kao i da su godinu dana vodili kampanju oko brutalne laži poput zvučnog topa.

- I sada kada svi znaju da je to laž, nema ni izvinite. O Valjevu da ne pričam... Tako da, nisu me ubedili moji saradnici da idem na te televizije. Ponudio sam im, znajući da neće da prihvate, samo da isteram na čistac. Stvari su se promenile da više ne mogu da kažu, jer taj novi vlasnik sada mora da zarađuje pare, pošto je do sada to bio politički projekat finansiran od spoljnih službi da bi se rušila vlast u Srbiji. A sada ovaj mora da gleda kako da se približi većinskoj Srbiji ne bi li mogao da funkcioniše finansijski. Probaće da se približava svima, da dobije sve. Ali nisam nešto zainteresovan ni njemu da pomažem. Ja u tome da učestvujem, neću. To je najneprofesionalniji medij na kugli zemaljskoj - ocenio je predsednik.