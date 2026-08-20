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Nova "afera" koju pokušavaju da proizvedu blokaderi pokazuje do koje mere su spremni da izvrću činjenice samo da bi vlasti pripisali ono što joj nikada nije bio cilj. Ovoga puta na meti Narodnog pokreta Srbije, pokreta Kreni-promeni i još nekih blokadera našla se odluka Republičke izborne komisije da nabavi nove paravane za glasačka mesta, kojima se dodatno unapređuje tajnost glasanja i primenjuju preporuke ODIHR-a.

Paradoks je utoliko veći što su upravo blokaderi mesecima insistirali na sprovođenju tih preporuka, dok je vlast njihovo prihvatanje videla kao naćin da se izborni proces dodatno unapredi i učini pouzdanijim.

Promašena tema

Od preporuka ODIHR-a, dakle, nije se bežalo niti su one dočekivane kao pretnja, već su prihvaćene kao deo unapređenja izbornog sistema. A sada, kada se konkretno sprovodi ono za šta su se sami zalagali, blokaderima očigledno ponestaje argumenata, pa od novih paravana pokušavaju da naprave političku aferu.

U njihovoj konstrukciji, bolja zaštita tajnosti glasačkog listića odjednom postaje dokaz da se vlast navodno sprema za izbornu krađu. Sve to predstavlja još jedan u nizu pokušaja blokadera da unapred obezbede alibi za sopstveni izborni poraz, ocenjuju sagovornici Kurira. Umesto da prihvate činjenicu da se izborna pravila unapređuju upravo po standardima na kojima su insistirali, oni već pripremaju teren za priču da rezultat izbora nije posledica volje građana, već navodne krađe.

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da je ovo još jedna u nizu promašenih tema na kojima blokaderi bezuspešno traže alibi za eventualni izborni poraz.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Istu preporuku koju su juče tražili danas proglašavaju sumnjivom, a meru koja treba da zaštiti birača i njegov slobodno izraženu volju predstavljaju kao pretnju. Teško je zamisliti očigledniji politički apsurd. Zamerke koje upućuju su poput detinjarija, oni se bave nekim sitnicama koje suštinski ne predstavljaju nikakvu razliku. Ozbiljni ljudi takve stvari ne rade. Takve stvari ne mogu da utiču nikako na izbore ni po kom osnovu. Ako na takve stvari obraćaju pažnju, onda su zaista sitne duše u politickom životu. Jer kada se bavite takvim sitnim detaljima i pravite od toga političku pricu, to govori samo da vi malo razumete politiku i da od svega što bi dobro mogli da uradite, vi uradite ono najgore, a to je da skrećete pažnju na tehničke stvari. A nemate odgovore na suštinska pitanja. Naravno, i ovo je traženje alibija za eventualni izborni poraz. To im je postala standardna procedura. A ovde se ne radi samo o alibiju, nego o dizanju prašine koja ništa ne može da zakloni. Ne može da zakloni njihov neuspeh da razmišljaju kritički i konstruktivno utiču na budućnost Srbije - smatra Miletić.

On napominje da je najveći apsurd u tome što blokaderi praktično kritikuju ODIHR i njihove preporuke, na koje se pozivaju svaki put kad se žale na izborne uslove.

- Paravani su trivijalna stvar, ali je to preporuka ODIHR-a za obezbeđivanje tajnosti glasanja. Smešno je ali i žalosno da se neko ko želi da ga shvate ozbiljno u političkom životu bavi zaštitnom plastikom i od toga misli da napravi političku priču. Besmisleno - ocenjuje Miletić.

Neozbiljno

Politički analitičar Marko Miškeljin kaže za Kurir da je posebno neozbiljno tražiti veće standarde na izborima, a onda kritikovati upravo mere kojima se ti standardi podižu.

Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- To su pre svega preporuke ODIHR-a i upravo ono za šta blokaderi govore da Srbija treba da uradi da bi unapredila izborni proces u skladu sa međunarodnim preporukama. A sada, kada se jedna takva preporuka konkretno sprovodi i uvode paravani koji treba da dodatno zaštite tajnost glasanja, odjednom i to postaje problem. To pokazuje da njima, izgleda, nije problem ono što se radi, već ko to radi. Ako su im ODIHR preporuke zaista važne, onda bi trebalo da pozdrave njihovu primenu, a ne da od svakog tehnickog unapredenja izbornog procesa prave političku aferu. Posebno je neozbiljno tražiti veće standarde na izborima, a onda kritikovati upravo mere kojima se ti standardi podižu - zaključio je Miškeljin.

Brnabić vs studenti blokaderi: Jesu li miševi i u Nemačkoj, Italiji, SAD?!

Nalog na Iksu pod nazivom Studenti u blokadi nastavio je sa pravljenjem fame u vezi sa novim paravanima za glasanje na izborima u Srbiji.

- Šta je bilo, miševi? Krijete se iza zavese... Ideja je da se uvedu zavese i time omogući neometano slikanje listića, pritisci na birače i bugarski vozovi - naveli su objavi i dodali da sve to dolazi na dnevni red Republičke izborne komisije (RIK) kada oni u procesu obuke imaju preko 26.000 građana i kada im je jasno "da izborna krađa ovog puta neće proći i da će svako biračko mesto biti zaštićeno".

Ubrzo je na ovo reagovala predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja je u odgovoru objavila informaciju o kupovini paravana za izbore u Nemačkoj 2021. godine, koji su, baš kao i oni, predviđeni za izbore u Srbiji - sa zavesama. Slične paravane kao ove koje RIK sada predlaže imaju i Francuska, Italija, Holandija, Belgija, Luksemburg, SAD (pojedine savezne države).

Paravani poručeni za izbore u Nemačkoj Foto: X printscreen



- Izgleda da su u Nemačkoj, Italiji, Francuskoj, SAD i mnogim drugim državama sve miševi pošto se tamo glasa u kabinama sa zavesama. Ili će pak biti da naši tzv. studenti u blokadi, ni kada je reč o ovoj temi, ne znaju o čemu pričaju - napisala je Brnabićeva na Iksu i dodala:

- Osnovni postulat glasanja na demokratskim izborima jeste tajnost glasanja. To je ono što ODIHR ponavlja u svim svojim preporukama već duži niz godina. Kako sada nije prihvatljivo da imamo standard koji postoji u zemljama EU ili SAD i na kome insistira ODIHR? Nisu problem ni paravani ni zavese, već bi blokaderi da glasanje ne bude tajno, da se pomere i paravani i zavese, da bi napravili spiskove ljudi koje će sutra streljati, vešati, jahati, juriti, koje će šišati i kojima će se svetiti. Bila bi to jedna lepota od demokratije i građanskih sloboda. Ne bi ova zemlja sunca više videla da ovi pobede na izborima.



Ona je prethodno rekla da je ovo još jedan dokaz da blokaderi ne žele primenu ODIHR-ovih preporuka.

- Prvo su zahtevali da se sve ODIHR-ove preporuke ispune. Kad smo krenuli da ih ispunjavamo, bili su protiv svake preporuke! Evo sada još jedna - obezbediti veću tajnost glasanja. Ovu preporuku ODIHR ponavlja od 2012. godine - poručila je Ana Brnabić.

Kurir Politika