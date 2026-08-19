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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će se o tome ko će biti predsednički kandidat Srpske napredne stranke znati posle parlamentarnih izbora, kao i da će biti mnogo snažnih kandidata, navodeći među njima i predsednika SPS Ivicu Dačića.

- Biće snažan kandidat, kao i mnogi drugi. Biće mnogo kandidata, i biće mnogo snažnih kandidata, videćemo ko će da pobedi - rekao je Vučić tokom obilaska preduzeća za proizvodnju plastične ambalaže SZR "Kesa" u Pejkovcu na pitanje novinara kako komentariše to što na narednim izborima neće moći da se kandiduje za predsednika, kao i vest da SPS predlaže Ivicu Dačića za predsednika.

On je rekao i da nema ništa protiv toga.

- Ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zver pokaže svoj trag. I uvek sam zadovoljan. I za razliku od drugih, ja neću ni velike reči da izgovaram, ni loše ni ružne reči. Napamet mi ne pada. Mislim da su svi ljudi sve razumeli, mislim da im je sve jasno - dodao je Vučić.

Naveo je i da se ranije pričalo da sprema promenu Ustava kako bi ponovo mogao da bude predsednik.

- Hiljadu puta sam im govorio da lažu, hiljadu puta sam im govorio da poštujem Ustav, da je mene Ustav svetinja, da je za mene Ustav svetinja iznad svega. Nije ih zanimalo - rekao je Vučić.

On je dodao i da veruje da će nakon parlamentarnih izbora biti dovoljno vremena za kampanju za predsedničke izbore i da će to, kako kaže, biti bar dva meseca, jer će "narod biti sit i svih nas i kampanja".

Naveo je i da su njegovi politički protivnici tražili parlamentarne izbore i da će ih, kako kaže, dobiti.

- Sada kad im kažete, tačno u dan gotovo kad će da budu izbori, siti smo toga, hoće, neće, biće. Tražili ste prevremene izbore, dobićete prevremene izbore, iako vi nama niste davali prevremene izbore. I nikakav problem nemamo sa tim, a ko će da pobedi, to ćemo da vidimo. Tako da, za mene je da radim, da se borim, ponosan na svaki izgrađeni kilometar puta, ponosan na svaku prugu, kilometar pruge, svaki Naučno-tehnološki park, svaku halu, salu, bolnicu, Dom zdravlja, Klinički centar, na sve što smo uradili i izgradili. I nastaviću da se borim sa istom energijom - rekao je Vučić.